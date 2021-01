Viviendas para jóvenes: más sostenibles y con espacio para el teletrabajo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Francesc Julià - Director de marca en Kave Home

Federico Servetto - Director de Estrategia de Clientes de Banco Sabadell

La edad media en la que que los jóvenes españoles se se sitúa en los 29 años, frente a los 26 años de media en Europa, según los datos recogidos por la Oficina Europa de Estadística (Eurostat). Pero, cuando lo hacen, ¿qué es lo que buscan?

El coronavirus y el confinamiento han traído varios cambios en este sentido. El Instituto de Valoraciones ha analizado la actividad de este grupo de población en el ámbito inmobiliario para conocer las tendencias que están marcando su acceso a la vivienda en propiedad a día de hoy.

Más espacio y con zonas abiertas al aire libre

Ahora el interés de los jóvenes se dirige a viviendas más espaciosas y adaptadas a sus necesidades y tal y como señalan desde Idealista: "Los que ahora quieren vivir en localidades más pequeñas, además de un precio más reducido -las viviendas situadas en pueblos son de media un 52% más económicas que las que están en las capitales de provincia-, buscan comodidades como terraza, jardín, zonas comunes con elementos como una piscina, mayor luminosidad y más espacio”.

Al respecto, el director de marca en Kave Home, Francesc Julià, comenta en el Podcast de Banco Sabadell que “antes de la COVID-19, la mayoría de nosotros vivía de espaldas a su hogar, sin dedicar mucho tiempo ni recursos a hacerlo más confortable. Nos hemos dado cuenta de que nuestras casas no estaban preparadas para pasar tanto tiempo en ellas, por el confinamiento y por el teletrabajo. Y, ahora, hemos cambiado el enfoque y hemos entendido que invertir en interiorismo es invertir en calidad de vida".