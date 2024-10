Ayuso dice que reunirse con Sánchez "no sirve para nada", que comunicó al PP su decisión y que respeta a los que acuden

"Yo tengo mayoría absoluta, Pedro Sánchez perdió en las urnas", reivindica la presidenta

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no sirve para nada", avanza que comunicó al PP su decisión de no acudir al encuentro bilateral y defiende que respeta a los dirigentes autonómico que sí acuden.

Así lo ha trasladado la dirigente madrileña en declaraciones a los periodistas, tras inaugurar en la Puerta del Sol la muestra 'Bolivariano', del fotoperiodista Álvaro Ybarra, el mismo día que ha comunicado que rechaza acudir a la reunión que desde La Moncloa se había planteado que tuviera lugar este mismo viernes.

Ayuso ha recordado que cuando el PP celebró su último Comité Ejecutivo Nacional, "el máximo órgano" de la formación y con "todos los dirigentes" de su partido delante, manifestó durante 10 minutos los motivos por los que no venía con "buenos ojos" acudir a la cita. En todo caso, ha aclarado que dijo ya entonces que respetaba a quienes sí lo hiciesen.

Según ha trasladado, en los medios de comunicación se dijo en ese momento que "cambiaba de criterio" y que "pedía perdón" a sus compañeros". "Da igual lo que diga, hay que intentar dividirme del presidente Feijóo, hay que intentar dividirme del resto de mis compañeros, hay que intentar aislarme mediáticamente para intentar siempre arrinconarme. Simplemente esta es mi postura porque quiero que quede claro que esto no le funciona a nadie ni le sirve", ha señalado.

Para Ayuso, las reuniones previstas por el presidente van "contra los intereses de España y, por tanto, de Madrid de manera directa" y "no han servido para nada". En este punto, ha hecho hincapié en que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acudió y "no había salido por la puerta y le habían colocado un aeropuerto para inmigrantes sin consultar" así como ha desvelado que otros presidentes le han dicho que se fueron "con las manos vacías".

"Les puedo asegurar a los ciudadanos que si yo supiera que esto sirve para algo, no dudaría en hacerlo", ha asegurado. Para Ayuso, "esto no va de Madrid, va de España" y eso es lo que más le "duele de todo". En este punto, ha recordado que ella tiene unos Presupuestos que Sánchez "no tiene" y que acude siempre cuando se convoca el Debate del Estado de la Región mientras él "en seis años no ha ido ni una vez".

"Yo tengo mayoría absoluta, Pedro Sánchez perdió en las urnas", ha reivindicado, al tiempo que ha contrapuesto que ella tiene un "gobierno estable" y él ha cambiado "44 veces de ministros", que su gobierno "no tiene corrupción" y el suyo "está siendo investigado por todos los organismos, incluso por la prensa internacional".

RAZONES PARA NO REUNIRSE

Respecto a las razones para no reunirse, que desde el Gobierno ya adelantaron en un comunicado a primera hora de la mañana, Ayuso ha sostenido, por un lado, que el presidente está organizando está ronda de consultas para hacerles a todos "cómplices de su pacto con Esquerra", "forzar una imagen de supuesta unidad", tratarlos "como si fueran miniestados".

"Se nos llama a blanquear o sobre todo a reconocer o dar por válido un pacto que es inasumible que es a todas luces ilegal, que rompe con España, que rompe su economía, que somete a subidas de impuestos al resto de los españoles, que detrae recursos de todos los españoles, especialmente a Madrid, algo muy preocupante", ha alertado.

Este sería, según ha trasladado, el motivo principal pero ha hecho hincapié en que tampoco es normal recibir "los sucesivos ataques" de las últimas horas y los últimos días".

"Creo que es algo que ya roza unos límites. Hoy hace diez años que falleció mi padre. Llevo cinco defendiendo su nombre. Llevo cinco años soportando todo tipo de insidias, de calumnias y lo han hecho en todo momento para intentar emocionalmente destruirme. Tienen que ir a lo personal en ese aspecto porque evidentemente las urnas no pueden y porque no tengo nada", ha declarado.