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MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentará alegaciones al proyecto de nuevo Reglamento de Acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura para garantizar la celebración de dos convocatorias anuales y evitar que los aspirantes vuelvan a sufrir demoras como la registrada este año.

En un comunicado, el Colegio ha valorado "positivamente" el anuncio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recogido por algunos medios de comunicación, de que la próxima prueba de acceso a la Abogacía se celebrará durante las primeras semanas de enero de 2027.

No obstante, ha advertido de que resolver la situación de los aspirantes de este año no es suficiente y ha incidido en la necesidad de establecer garantías normativas para que una demora de estas características no vuelva a repetirse.

"El anuncio del examen para enero es un avance, pero no basta. Hay que blindar las convocatorias para que esta situación no vuelva a repetirse. No queremos soluciones de última hora, sino garantías para el futuro. Nuestra reivindicación no termina con el anuncio del Ministerio", ha señalado el diputado responsable de Abogacía Joven del ICAM, Gabriel Rodríguez.

El anuncio ministerial llega después de las dos cartas remitidas por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, al ministro Félix Bolaños, los pasados 22 de octubre y 19 de noviembre, y del lanzamiento de la campaña 'Examen de acceso YA. Nuestro futuro no puede esperar', impulsada para dar visibilidad a la incertidumbre de cerca de 1.500 potenciales aspirantes.

El Colegio considera que el anuncio supone "un primer avance", pero ha recordado que el propio Gobierno había comunicado oficialmente en mayo que celebraría una segunda prueba durante el segundo semestre de 2026, una previsión que no se cumplirá si se mantiene el calendario ahora anunciado.

ALEGACIONES PARA GARANTIZAR DOS CONVOCATORIAS ANUALES

El ICAM considera que la tramitación del nuevo reglamento representa una oportunidad para corregir las deficiencias de planificación que se han puesto de manifiesto este año y dotar de mayor seguridad jurídica al acceso a la profesión.

En concreto, el artículo 17 del proyecto de reglamento establece que las evaluaciones de aptitud profesional se convocarán con una periodicidad mínima anual, pero no garantiza la celebración de dos pruebas al año ni contempla un calendario que permita a los aspirantes conocer con suficiente antelación las fechas previstas.

Esta regulación contrasta, según el Colegio, con la práctica mantenida entre 2016 y 2025, periodo durante el cual se celebraron dos convocatorias anuales de acceso a la Abogacía, incluso durante la pandemia.

Por ello, el ICAM defenderá en sus alegaciones que el nuevo marco normativo contemple dos convocatorias anuales y mecanismos de planificación y publicidad anticipada de las fechas, de manera que los aspirantes puedan organizar su preparación y su incorporación al mercado laboral sin depender de anuncios de última hora.

Asimismo, reclamará que el nuevo sistema conjunto de acceso a la Abogacía y la Procura garantice una transición ordenada, con información suficiente sobre los requisitos, el contenido de la evaluación y las condiciones aplicables a quienes ya han completado su formación.

El proyecto normativo se encuentra actualmente sometido al trámite de audiencia e información pública, abierto hasta el próximo 1 de diciembre, periodo en el que el Colegio trasladará sus propuestas al Ministerio.

PIDE CONCRETAR LA FECHA DEL EXAMEN DE ENERO

El anuncio realizado este lunes por Justicia sitúa la próxima prueba en las primeras semanas de enero de 2027 y contempla que sea el primer examen conjunto de acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, conforme al nuevo modelo que desarrollará el reglamento pendiente de aprobación.

El ICAM ha valorado que el Ministerio haya ofrecido finalmente un horizonte temporal después de meses de incertidumbre y de las reiteradas reclamaciones de los afectados.

Sin embargo, ha recordado que todavía no se ha publicado la convocatoria oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni se ha comunicado una fecha exacta de celebración, por lo que ha solicitado que ambas cuestiones se concreten con la máxima urgencia.

Para el Colegio, la prioridad inmediata es garantizar que las personas que llevan meses esperando puedan examinarse cuanto antes y comenzar su ejercicio profesional sin nuevos aplazamientos, una respuesta que, a su juicio, debe ir acompañada de una solución estructural que evite que esta situación se repita.

CERCA DE 1.500 POTENCIALES AFECTADOS

El ICAM ha recordado que la ausencia de la segunda convocatoria de 2026 ha generado numerosas quejas y reclamaciones de jóvenes que habían organizado su preparación y sus expectativas profesionales contando con el examen anunciado por el Gobierno para este año.

Tomando como referencia las cifras de participación de 2024 y 2025, el Colegio estima que el número de potenciales afectados podría situarse en torno a las 1.500 personas.

Asimismo, ha subrayado que la incertidumbre sobre las fechas del examen tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de incorporación a despachos, la aceptación de oportunidades laborales y la puesta en marcha de proyectos profesionales.

Por ello, el ICAM mantendrá activa la campaña 'Examen de acceso YA. Nuestro futuro no puede esperar' a través de Abogacía Joven ICAM, con el objetivo de seguir informando a los aspirantes, canalizar sus inquietudes y ofrecerles soluciones.