El ICAM reclama que se convoque el segundo examen de acceso a la abogacía para no bloquear el futuro de jóvenes abogados

Archivo - Gabriel Rodríguez, diputado del ICAM - ICAM - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reclamado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que impulse con carácter urgente la publicación de la segunda convocatoria de la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la Abogacía correspondiente a 2026, ante la incertidumbre que su falta de concreción está generando entre los futuros profesionales.

En una carta dirigida al ministro, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha trasladado la preocupación de la institución por una situación que puede prolongar innecesariamente el acceso al ejercicio profesional de quienes han finalizado o están próximos a completar su formación especializada.

Según ha informado el ICAM, el Colegio considera "especialmente preocupante que, a estas alturas del año, los aspirantes sigan sin disponer de un horizonte cierto para afrontar una prueba decisiva en su incorporación a la profesión".

El ICAM ha advertido de que "esta incertidumbre no es una cuestión meramente administrativa", sino un problema con consecuencias directas sobre las expectativas laborales y el futuro profesional de los jóvenes abogados. "Los jóvenes abogados no pueden pagar las consecuencias de la falta de planificación", han subrayado.

Desde el área de Abogacía Joven del ICAM se ha reclamado una respuesta inmediata que permita a los aspirantes organizar su preparación y planificar el inicio de su trayectoria profesional.

"No es razonable que quienes han dedicado años a formarse y han cumplido con las exigencias académicas necesarias sigan sin saber cuándo podrán afrontar el último paso para ejercer. Detrás de cada aspirante hay esfuerzo, inversión y proyectos profesionales que no pueden quedar indefinidamente condicionados por la incertidumbre administrativa", ha señalado el diputado responsable de Abogacía Joven del ICAM, Gabriel Rodríguez.

El diputado ha subrayado que la ausencia de un calendario claro puede tener efectos especialmente perjudiciales para quienes necesitan incorporarse cuanto antes al mercado laboral.

"Estamos hablando de jóvenes que pueden perder oportunidades de incorporarse a un despacho, iniciar su actividad profesional o avanzar en su carrera. La Administración debe ser consciente de que sus tiempos tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas. Los jóvenes abogados no pueden pagar las consecuencias de la falta de planificación", ha añadido.

UNA CONVOCATORIA URGENTE Y UN CALENDARIO QUE APORTE SEGURIDAD JURÍDICA

En su comunicación al ministro, el ICAM ha recordado que la primera prueba de acceso de 2026 fue convocada mediante la Orden PJC/298/2026, de 24 de marzo, y reclama que se dé continuidad al calendario de evaluaciones, evitando que la ausencia de una segunda convocatoria prolongue innecesariamente el acceso a la profesión.

El Colegio ha recordado asimismo que la normativa reguladora del acceso a la Abogacía establece garantías sobre la convocatoria y celebración de estas pruebas, entre ellas su publicación en el Boletín Oficial del Estado con una antelación de tres meses respecto de su celebración.

Aunque el marco reglamentario contempla una periodicidad mínima anual, el ICAM ha considerado necesario mantener la previsibilidad de las evaluaciones y facilitar una segunda convocatoria, en línea con la práctica de ejercicios anteriores.

Por ello, el decano ha solicitado al Ministerio de Justicia que, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, impulse con carácter urgente la publicación de la segunda convocatoria correspondiente a 2026 y comunique cuanto antes las previsiones sobre su celebración.

La institución ha insistido en que disponer de un calendario cierto es esencial no solo para los aspirantes, sino también para la planificación de universidades y centros de formación y para facilitar la incorporación ordenada de nuevos profesionales a los colegios de la Abogacía.

El ICAM ha reivindicado un acceso a la profesión sin demoras innecesarias La iniciativa se enmarca en el compromiso del Colegio con la defensa de las nuevas generaciones de abogados y abogadas, especialmente en una etapa determinante para su desarrollo profesional.

Desde el ICAM se ha defendido que "la exigencia y el rigor que deben presidir el acceso a la Abogacía han de ser compatibles con una actuación administrativa diligente y con la seguridad jurídica que merecen los aspirantes".

"No estamos pidiendo que se rebaje ninguna exigencia ni que se alteren las garantías de acceso a la profesión. Estamos reclamando algo tan elemental como que los futuros abogados sepan cuándo van a poder examinarse y organizar su futuro. Desde el ICAM vamos a seguir defendiendo a la abogacía joven y exigiendo respuestas hasta que exista un calendario claro", ha afirmado por su parte la responsable de Abogacía Joven del ICAM y presidenta de la sección de iniciación profesional, Celia Herrero.

El Colegio ha reiterado, además, su plena disposición a colaborar con el Ministerio en las actuaciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las pruebas y facilitar la incorporación de nuevos profesionales.

"Con esta reclamación, el ICAM traslada al Gobierno un mensaje inequívoco: la incertidumbre administrativa no debe convertirse en una barrera añadida para acceder a la Abogacía", ha remachado Herrero.

La institución espera una respuesta urgente del Ministerio que permita despejar las dudas sobre la segunda convocatoria y ofrecer a los futuros abogados la certidumbre necesaria para iniciar su trayectoria profesional.