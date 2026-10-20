El ICAM reúne a la abogacía de empresa para analizar su nuevo papel ante la IA y los cambios regulatorios

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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) acoge este jueves y viernes el III Encuentro Abogacía de Empresa ICAM-ICAB, una cita centrada en cómo la tecnología, la regulación y un escenario internacional cada vez más incierto están modificando el trabajo de las asesorías jurídicas y su participación en las decisiones empresariales.

Organizado por la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM y la Comissió de l'Advocacia d'Empresa del ICAB, el Encuentro alcanza su tercera edición con un formato de mesas abiertas orientado a contrastar experiencias entre profesionales que trabajan desde dentro de las compañías, los despachos y otros ámbitos del sector jurídico.

Según informa el Colegio, la incorporación de la inteligencia artificial a la actividad de las compañías coincide con un entorno regulatorio cada vez más complejo y con factores geopolíticos que inciden directamente en ámbitos como las cadenas de suministro, la ciberseguridad o el gobierno corporativo.

Para los departamentos jurídicos, este escenario amplía los riesgos que deben anticipar y refuerza la importancia de integrar el criterio legal desde las primeras fases de la toma de decisiones. Sobre esa realidad se articularán las ocho mesas del Encuentro.

El programa analizará el grado real de implantación del LegalTech y la inteligencia artificial en las asesorías, pero también las condiciones necesarias para que el criterio jurídico tenga influencia dentro de las organizaciones.

A partir de ahí, el debate se extenderá al gobierno corporativo y la sostenibilidad, el impacto de la geopolítica, las nuevas vías de desarrollo profesional in-house y la evolución de la relación entre los departamentos jurídicos y los despachos externos.

El componente práctico llegará con 'Legal Minority Report', un reto por equipos que situará a los participantes ante un escenario de crisis que deberán resolver con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

El ejercicio permitirá trasladar al terreno práctico uno de los temas transversales del Encuentro: cómo aprovechar las posibilidades de estas tecnologías sin perder de vista la gestión del riesgo y el criterio profesional.

El acto inaugural tendrá lugar el jueves 22 de octubre a las 15:00 horas, con la participación del decano del ICAM, Eugenio Ribón; la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio Ana Buitrago, y el director legal de CEOE, José María Campos.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López- Ibor, y el presidente de la Comisión Legal de CEOE y miembro de su Junta Directiva, Valentín Pich Rosell, será los encargados de clausurar el encuentro junto a la decana del ICAB, Cristina Vallejo Ros; el decano Eugenio Ribón y el secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ignacio Monedero.