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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futuro del euro digital, la regulación de los criptoactivos y el impacto de la inteligencia artificial en la banca y los mercados financieros centrarán los debates del V Congreso Internacional sobre Activos Digitales, Inteligencia Artificial y Sector Financiero, que se celebrará este jueves y viernes de noviembre en Madrid.

Más de 60 especialistas del ámbito jurídico, financiero y tecnológico participarán en este encuentro, organizado por la Sección de Derecho Bancario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), para analizar las últimas novedades normativas, los avances tecnológicos, las oportunidades de negocio y los criterios de las autoridades que están marcando la transformación del sector financiero.

El Congreso reunirá a representantes de las principales entidades financieras, empresas tecnológicas y despachos de abogados, junto a responsables de organismos reguladores y supervisores, ha informado el Colegio en un comunicado.

Entre las instituciones representadas figuran el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).

La participación institucional se extenderá también a la Comunidad de Madrid, a través de las viceconsejerías de Digitalización y de Justicia, y al Ayuntamiento de Madrid, mediante su Concejalía de Innovación y Emprendimiento.

La inauguración tendrá lugar el jueves, a las 9:15 horas, con la participación del decano del ICAM, Eugenio Ribón; el secretario del Banco de España, Javier Priego; la diputada de la Junta Gobierno Mabel Klimt; y los codirectores del Congreso, José Ramón Couso, diputado segundo del ICAM y presidente de su Sección de Derecho Bancario, y Alfredo Muñoz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid.

La primera jornada estará dedicada a los activos digitales y a los cambios que su desarrollo plantea para el sistema financiero. Las mesas abordarán la actividad de los prestadores de servicios de criptoactivos, las exigencias de regulación, supervisión y cumplimiento normativo, así como la expansión de los depósitos tokenizados y las monedas estables (stablecoins).

También se examinarán las perspectivas del euro digital, la tokenización de instrumentos financieros y la incorporación de estos activos a los fondos de inversión.

Entre los participantes del jueves figura el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que intervendrá en la mesa dedicada a la regulación del euro digital minorista y al proyecto Pontes para una moneda digital de banco central de uso mayorista.

La jornada concluirá con un debate sobre las finanzas descentralizadas (DeFi), las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) y los nuevos modelos organizativos vinculados a la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial y los nuevos modelos de contratación, protagonistas del viernes La segunda jornada, que comenzará el viernes a las 9:15 horas, se centrará en las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector financiero y sus implicaciones jurídicas.

Los especialistas examinarán el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, la protección de datos y los retos de gobernanza, control y gestión de riesgos que plantea la utilización de estos sistemas en bancos y mercados.

El programa abordará también la aparición de agentes autónomos capaces de intervenir en operaciones económicas, el desarrollo de los pagos agénticos y la contratación automatizada, cuestiones que abren nuevos interrogantes sobre la responsabilidad jurídica, la supervisión y las garantías exigibles a las operaciones realizadas mediante inteligencia artificial.

El Congreso concluirá el viernes con una sesión de clausura, prevista a las 14:15 horas, en la que participarán Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid; Carmen Martín, viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid; y los codirectores del encuentro, José Ramón Couso y Alfredo Muñoz.