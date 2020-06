EH Bildu asegura que no va a permitir ni un solo recorte en materia social

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista por Bizkaia de EH Bildu para las elecciones del 12 de julio, Jasone Agirre, ha advertido de que su coalición no va a permitir ni un solo recorte en materia social y se ha comprometido a conformar un gobierno que no aplique recortes sociales.

En un comunicado, Agirre ha manifestado que "es hora de invertir en la gente, en la educación, en la sanidad, en políticas industriales, en innovación y desarrollo, y en cuidados". "Mientras, seguimos despilfarrando ingentes cantidades de dinero público en infraestructuras faraónicas de nula rentabilidad social", ha lamentado.

En este sentido, ha manifestado que el candidato del PNV a la Lehendakaritza, Iñigo Urkullu, "no puede engañar a la ciudadanía y tiene que explicar a la gente que su intención es aplicar recortes, porque ya lo están haciendo".

"Le pedimos a Urkullu y al PNV que sean honestos con los vascos y con las vascas. La única pregunta es cuándo van a sacar las tijeras para realizar recortes", ha dicho.

Para la candidata abertzale, "este país necesita urgentemente una reforma fiscal para que cada cual aporte en base a lo que tenga". "No es posible que las grandes fortunas y empresas sigan sin aportar a la sociedad lo que les corresponde. Y no es posible que en estas duras circunstancias en las que ya se habla de recortes haya partidos que los protejan y amparen. Por eso no quieren debatir sobre una nueva fiscalidad", ha apuntado.

En esta línea, ha señalado que el covid-19 "nos ha enseñado que necesitamos unos servicios públicos mucho más fuertes de los que tenemos, una sanidad y una educación con más recursos humanos y materiales, una política industrial capacitada y adaptada para competir a nivel internacional, además de recursos para implementar una política de cuidados que se ajuste a la realidad social".