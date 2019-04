El 21% de los conductores vascos encuestados tiene previsto comprar un coche eléctrico en los próximos dos años

Publicado 05/04/2019 10:47:36 CET

El 67% alega que no lo comprarían por la insuficiencia de autonomía

BILBAO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 21% de los conductores vascos en el País Vasco tiene intención de comprar en los próximos dos años un coche 100% eléctrico, siete puntos porcentuales por debajo del total de España, según la encuesta realizada por Cetelem en Euskadi.

Por otra parte, el 67% de los conductores vascos que afirman que no comprarán un vehículo eléctrico dicen que el motivo principal para no hacerlo es la insuficiencia de autonomía, seguido por otro 57% que cree que un coche eléctrico es demasiado caro, y por el 49% que no dispone de puestos de carga cercanos.

En concreto, los vascos destacan ocho puntos por encima del total de España respecto a la insuficiencia de la autonomía (67% en Euskadi frente al 59% media).

Según el estudio, el 50% de los conductores encuestados en el País Vasco tiene actualmente un vehículo diésel, mientras que los que disponen de un vehículo gasolina son el 45%, y sólo el 4% declara tener un híbrido.

MARCA DEL COCHE

Por otra parte, el 58% de los conductores vascos encuestados creen que la marca del coche es más importante que el concesionario donde lo compran frente al 52% del total de España. Asimismo, los que creen que tanto la marca como el concesionario tienen la misma importancia son el 38%, frente al 46% del total de España, y los que dan más importancia al concesionario que a la marca son tan solo el 4%, un punto más que en el conjunto de España.

El 84% de los conductores encuestados en el País Vasco utiliza internet como medio de consulta durante el proceso de compra de su coche, tres puntos menos que el del total de España. El 67% de ellos visita las webs de motor, seguido por el 59% que opta por las webs de las propias marcas, y por el 42% que utiliza las webs de opinión.

Para el total de España este ranking es el mismo, encontrando la mayor diferencia en la utilización de webs de motor que está 15 puntos por debajo del porcentaje de los vascos.