Garrido dice que el "modelo Pradales" es "caduco e injusto" y está diseñado "a la medida de los intereses de las grandes corporaciones"



SAN SEBASTIÁN, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha destacado que Elkarrekin Podemos priorizará la economía social y el cooperativismo para lograr "mayor cohesión social e igualdad". Además, ha criticado que el "modelo Pradales" en el ámbito económico es "caduco e injusto" y está diseñado "a la medida de los intereses de las grandes corporaciones".

Garrido ha participado en Arrasate (Gipuzkoa) en un acto de campaña junto al exdiputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte y la candidata al Parlamento Vasco por Gipuzkoa, Miren Echeveste, donde ha resaltado que "crear bienestar y riqueza para nuestro país pasa por una mayor contribución a la economía de las mujeres, y en la economía social tenemos mucho que decir y que aportar".

"La economía, el modelo económico, dice mucho de la sociedad que queremos construir. Si queremos una sociedad mas igualitaria, más justa, más feminista, no podemos seguir apostando por una economía especulativa y agresiva, basada en una mirada patriarcal", ha afirmado, al tiempo que ha equiparado la economía que plantea el candidato del PNV, Imanol Pradales, a la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Garrido ha destacado que "más de la mitad de las personas que conforman el cooperativismo vasco son mujeres (el 53%); cuatro de cada 10 cooperativas tiene a una mujer en la presidencia; la presencia de mujeres en órganos directivos es de un tercio y esta cifra está subiendo poco a poco".

"Queda, sin duda, todavía mucho camino por recorrer hacia la igualdad real y efectiva, pero el cooperativismo vasco ofrece unos niveles de igualdad ejemplares con respecto a cualquier otro ámbito. Ha sido pionero en la incorporación de la mujer al mercado laboral, porque las cooperativas han sido históricamente espacios de igualdad. Porque cuanto más economía social, más cooperativismo, mayor cohesión social, mayor igualdad existe", ha resaltado.

En esa línea, la dirigente de Podemos Euskadi ha apuntado que la comarca del Alto Deba "no es por casualidad la comarca de Euskadi que tiene el nivel de renta más igualitario y con menor brecha de género". "No podemos permitirnos perder esta riqueza", ha añadido.

No obstante, según ha lamentado, "estamos viendo que las políticas del Gobierno vasco en los últimos años y su apuesta por un modelo productivo especulativo están abandonando la economía social".

Pilar Garrido ha afirmado que "cambiar de modelo de país exige cambiar de modelo económico" y ha censurado que "el modelo Pradales es un modelo caduco e injusto, no está hecho al servicio del ser humano ni de las necesidades del planeta, sino diseñado a la medida de los intereses de las grandes corporaciones, que son las que determinan las reglas de la economía e incluso de la política. Un modelo que genera desigualdad y es incompatible con la idea de bien común".

"Cuando hablamos del modelo Ayuso, del modelo Pradales, estamos hablando de prácticas especulativas, prácticas que sólo vienen a arrasar nuestro territorio y hacen daño, no sólo a las personas, sino también a nuestra tierra y a nuestra vida. Vienen, arrasan y se van sin mirar atrás, y por lo tanto ese modelo es el que no puede continuar en Euskadi", ha alertado.

A su juicio, construir una "nueva Euskadi más igualitaria, feminista y solidaria" solo es posible si se conforma un gobierno de izquierdas. "¿Alguien cree que el PNV está pensando en cambiar ni un mínimo de su modelo económico? ¿Creéis que el señor Pradales, que es un neoliberal de libro, sin complejos, va a cambiar?", se ha preguntado.

De este modo, ha advertido de que quienes quieran gobernar con los jeltzales tendrán que asumir "ese modelo económico especulativo, que no es soberano, porque no va a decidir el Gobierno Vasco qué se hace o qué no se hace, lo van a decidir el oligopolio energético y las grandes empresas que van a dictar a la orejita del Lehendakari lo que se puede".

Elkarrekin Podemos apuesta por "una manera diferente de hacer política económica en Euskadi basada en la economía social, solidaria y verde". "El compromiso con la economía social es un firme porque además sabemos que eso es garantía de mas bienestar, más igualdad", ha insistido.

Entre los contenidos del programa electoral, ha destacado el apoyo a la transición del modelo asociativo y empresarial hacia organizaciones "más amables, organizaciones construidas desde miradas no patriarcales que pongan en su centro a las personas, su bienestar y el cuidado de la vida y del territorio".

También promoverán el emprendimiento en el ámbito de la economía social y solidaria, "creando itinerarios, programas y herramientas diferenciadas y considerando públicos específicos como mujeres o jóvenes".

"ARRAIGO"

Por su parte, Miren Echeveste ha asegurado que, "si bien en los últimos años hemos perdido el tren de la economía justa y con arraigo a nuestra tierra", Elkarrekin Podemos "lo va a recuperar, y lo va a hacer poniendo la economía social y solidaria y el cooperativismo en primer término".

En este sentido, tal y como se recoge en el programa electoral, ha señalado que elevarán "la relevancia institucional de las empresas cooperativas dentro de la nueva estructura del Gobierno Vasco", y crearán una Viceconsejería de Economía Social y Solidaria.

Además, desarrollarán medidas específicas de fomento para "las cooperativas de iniciativa social y de utilidad pública que por sus características contribuyen al bien común". "Este es el modelo económico que necesitamos para conseguir el arraigo de las empresas locales en nuestro territorio y para conseguir generar riqueza en Euskadi y que ésta se redistribuya equitativamente", ha concluido.

"OASIS VASCO"

Roberto Uriarte, por su lado, ha hablado de "ese oasis vasco que tiene mucho de espejismo". "Los nacionalistas presumen de que Euskadi tiene unos índices que mejoran en casi todo a la media española. Lo cierto es que el oasis se está desinflando. Nuestro diferencial con otras autonomías es cada vez menor. Muchos de los y las jóvenes más formadas se ven obligadas a salir, a aportar su talento a la prosperidad de otros territorios", ha señalado.

El exdiputado de Unidas Podemos ha censurado que "uno de los elementos que limita nuestra prosperidad son las redes clientelares del PNV, que son una auténtico peso muerto para nuestra economía, un economía que cada día que funciona más a dos velocidades: la larga, para los beneficios brutales de las grandes empresas que compiten con ventaja y la corta, para trabajadores, para autónomos y para pequeñas empresas".

"Hay dos tipos de despachos de abogados, de arquitectos, de empresas de construcción o de consultoras: las que tienen contactos en el PNV y las que no. "De estas redes sabe mucho la Diputación de Bizkaia y el candidato Pradales", ha concluido.