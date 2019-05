Gil (PSE) promete eliminar "todas las trincheras físicas y sociales" para lograr un Bilbao "justo"

Actualizado 14/05/2019 18:36:19 CET

Dice que el soterramiento de Feve en Zorroza es "una de las grandes deudas históricas de la política y gestión de lo público" en Bilbao

BILBAO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSE-EE a la Alcaldía de Bilbao, Alfonso Gil, se ha comprometido a eliminar "todas las trincheras físicas y sociales" para que Bilbao sea reconocida como la ciudad "más justa con sus habitantes" y ha abogado por conseguir "justicia en todos los ámbitos, que nos lleve a todos a tener una mayor calidad de vida y a construir un futuro en el que todos nos podamos ver reconocidos".

En un acto de campaña electoral celebrado sobre la playa de vías de la estación de Abando, al que ha asistido el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, el candidato socialista a la Alcaldía de Bilbao ha anunciado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, 14 de mayo, de la licitación del estudio informativo del soterramiento de las vías de Feve a su paso por Zorroza, con un presupuesto de 605.000 euros.

Además, Gil ha afirmado que "una de las grandes deudas históricas" que tiene la política y la gestión de lo público con la ciudad de Bilbao es el soterramiento de las vías de Feve a su paso por Zorroza.

En ese sentido, ha anunciado la publicación este martes, en el Boletín Oficial del Estado, de la licitación del estudio informativo del soterramiento de las vías de Feve a su paso por Zorroza. Según ha considerado, es "una magnífica noticia que tenemos que trasladar a todos los rincones de la ciudad" porque, en base a la cohesión territorial, los ciudadanos, "vivan donde vivan, tienen que tener los mismos servicios de calidad".

Alfonso Gil ha destacado la importancia de la cohesión social, de forma que "nadie se vea abandonado a su suerte" y ha señalado que, "en esa justicia que tenemos que alcanzar en todos los rincones de la ciudad, está la imagen de las vías de la estación de Abando, que tiene su fin marcado en el tiempo".

El candidato del PSE-EE ha manifestado que los socialistas "tenemos palabra, nos comprometimos y vamos a cumplir, porque ya están puestas las bases del soterramiento de la estación y las vías de Abando, que tienen fecha de caducidad". Con el soterramiento, ha destacado, se van a unir "dos realidades que vivían paralelas, pero que no se juntaban, la parte central de Juan de Garay y Hurtado de Amezaga, y la parte de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala".

"Esto, junto con el proceso de regeneración urbana integral que tenemos que lanzar desde el Ayuntamiento, pero también con otras instituciones, va a llevar a que la permeabilidad de esta zona sea total y que no haya ciudadanos de primera y de segunda, de forma que todos se sientan ciudadanos pertenecientes a un gran proyecto global que es la ciudad de Bilbao", ha remarcado.

Gil ha destacado que "los socialistas demostramos que nuestra palabra es de oro: cuando nos comprometemos cumplimos y cuando es que no también lo decimos, porque no engañamos a la gente, porque sabemos que detrás de muchos proyectos hay muchas ilusiones y lo peor que puede hacer la política para generar credibilidad es vender lo que no es".

Por último, ha asegurado que el PSE-EE va a trabajar la cohesión social y territorial "desde todos los puntos de vista" porque "no puede ser que en Bilbao haya esclavos digitales que llevan mochilas amarillas y que no tienen derechos". "Tenemos una obligación, y eso no solo se hace desde el Ayuntamiento, sino que tenemos que ir a todos los campos, al legislativo también, para que todo ciudadano que viva en Bilbao tenga condiciones dignas para poder construir un proyecto de vida", ha defendido.

MODELO SOCIALISTA DE CIUDAD

Por su parte, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha señalado que los socialistas tienen, en el siglo XXI, "un modelo de ciudad, de crecimiento de ciudad y de mejorar el bienestar de los ciudadanos claramente distinto al de otras formaciones políticos de la derecha" y, según ha subrayado, ese modelo de ciudad "pasa fundamentalmente por equilibrar adecuadamente el crecimiento económico, la productividad, la cohesión social y el respeto al medioambiente".

Para conseguir esos objetivos de una ciudad "moderna del siglo XXI, Saura ha indicado que hay "dos grandes palancas: la de la movilidad segura, sostenible y conectada, y la de la regeneración urbana". Según ha explicado, la palanca de la movilidad sostenible, conectada y segura "va a permitir incrementar la productividad en la ciudad, la cohesión social, atraer talento e inversión de fuera a la ciudad, y conseguir reducir la contaminación", mientras que la palanca de la regeneración urbana va a posibilitar "construir la ciudad de manera más justa".

"Esas dos palancas han hecho que la administración central esté sentando las bases para construir un modelo de ciudad en Bilbao distinta, más moderna y más cohesionada", ha remarcado, para recordar que "un gobierno socialista puso en pie Bilbao Ría 2000 en 1992" y "un gobierno socialista está detrás de la llegada de la Alta Velocidad a la estación de Abando, que implica 760 millones de euros, un soterramiento de 7 kilómetros y entre 800 y 1.200 de vivienda pública y privada".

Según ha destacado, el proyecto de soterramiento de la estación de Abando "también es integración urbana y cohesión social" porque "está conectando el centro histórico de Bilbao con otro barrio muy importante y que necesita esa interconexión y ese continuo urbano para hacer ciudad, para conectar la ciudad y para hacer cohesión territorial y social".

Así mismo, ha asegurado que el soterramiento de las vías de Feve en Zorroza es para el Gobierno de España "muy importante" y, por ello, lo están "dinamizando, después de años y años".

Tras asegurar que el Gobierno español va a cumplir con los plazos establecidos para la Alta Velocidad en Euskadi, Pedro Saura ha recordado otras actuaciones, como la Variante Sur Ferroviaria, que supone una inversión "muy importante" y que está en periodo de alegaciones.

Saura ha dicho que "lo más importante desde el punto cualitativo y cuantitativo del futuro de Bilbao y su área metropolitana, de un modelo de Bilbao distinto, concebido por el socialismo democrático, es que las bases las está poniendo el Ministerio de Fomento, el Gobierno de España".