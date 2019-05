Ortuzar advierte de que Gipuzkoa "no está libre de amenaza" y puede "volver al pasado" y la "bronca" de EH Bildu

Actualizado 18/05/2019 20:04:12 CET

Afirma que la "disputa" en Gipuzkoa puede ser "mucho más cerrada" de lo que se pronostica y alerta contra "un exceso de relajación"

EIBAR (GIPUZKOA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar ha advertido de que Gipuzkoa "no está libre de amenaza" y puede "volver al pasado" y la "bronca" de los Gobiernos de EH Bildu. En su opinión, la "disputa" en Gipuzkoa puede ser "mucho más cerrada" de lo que se pronostica ha asegurado que "un exceso de relajación y de confianza" el 26 de mayo "puede hacer que todo lo que hemos construido" durante la última legislatura en Gipuzkoa "se derrumbe".

Durante su intervención en un mitin en Eibar (Gipuzkoa) en el que también han estado presentes el candidato jeltzale a la alcaldía, Josu Mendicute, el candidato a la reelección al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y la presidenta de las Juntas de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el presidente del PNV se ha felicitado por que el "guirigay político" de las elecciones generales "parece haberse calmado un poco".

"Al menos, el ruido ensordecedor de la bronca ha amainado un poquito, pero tal y como está el panorama en la política española, no sabemos cuánto durará esta tranquilidad, aunque me temo que pronto se volverá a activar la bronca y la crispación", ha afirmado.

Tras señalar que "no hay como pasar por las urnas para que la ciudadanía coloque a cada cual en su sitio", ha destacado que en Euskadi, han puesto al PNV en "una magnífica posición". "La gente confió en nosotros, en el PNV, para guarecerse de la tormenta, de la alerta naranja que podía venir", ha apuntado. Ahora, según Ortuzar, hay que "conseguir que esa movilización que se produjo el 28 de abril, vuelva el 26 de mayo".

El máximo dirigente de la formación jeltzale ha asegurado que en Eibar, tradicional feudo socialista, el PNV quedó a "tan solo 133 votos" del PSE. "Están ahí, cerquita. Es posible. Y es, además, deseable", ha dicho, a la vez que ha afirmado que Eibar "no puede quedarse al margen de la regeneración global que está haciendo el PNV en Gipuzkoa".

"Eibar no puede quedarse al margen del 'movimiento Euskadi', del 'proyecto Euskadi' que está impulsando el PNV en todas las instituciones vascas. Con el PNV, Eibar va a tener un futuro mejor, va a estar alineado con la Diputación de Gipuzkoa, con el Gobierno Vasco. Va a tener una defensa sólida de sus intereses en Madrid y en Bruselas", ha señalado.

El presidente del PNV ha asegurado que Eibar es "una ciudad de primera" que necesita un alcalde "de primera", en alusión al candidato del PNV. "Están ahí. Es posible. Es deseable. Eibar debe y puede tener alcalde nacionalista". "Ahora tenéis oportunidad de utilizar el voto como si fuera uno de los inventos eibarreses por excelencia: el sacacorchos. Hay que utilizar el sacacorchos para quitar el tapón que impide a Eibar crecer al ritmo de Gipuzkoa, al ritmo de Euskadi", ha animado.

Ortuzar ha afirmado que el actual diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y los integrantes de su equipo, han puesto "los cimientos para construir la Gipuzkoa del futuro". "Habéis conseguido cambiar el vocabulario: hoy en Gipuzkoa ya no se habla de bolsas de basura, se habla de electromovilidad, de industria 4.0, de silvereconomy, de gobernanza compartida, de servicios sociales avanzados", ha dicho.

"OJO CON LAS ENCUESTAS"

No obstante ha llamado a no bajar la guardia ante los resultados que pronostican los sondeos, que dan la victoria al PNV en este Territorio. "Ojo, mucho ojo con las encuestas. Las habéis visto estos días en la tele. Las habéis leído hoy en los periódicos. No las creáis. No os confiéis. No recogen toda la realidad del Territorio", ha advertido.

A su juicio, la "disputa" en Gipuzkoa puede ser "mucho más cerrada" de lo que los estudios "están indicando". "Gipuzkoa no está hoy libre de la amenaza de ir hacia atrás, de volver al pasado. A la confrontación. A la imposición. A la bronca. Todo lo conseguido y avanzado estos cuatro años de la mano de Markel Olano y del PNV está en peligro, y un exceso de relajación y de confianza el 26 de mayo puede hacer que todo lo que hemos construido estos cuatro años en Gipuzkoa se derrumbe como un castillo de naipes", ha avisado.

Por ello, ha instado a votar el próximo 26 de mayo, "a votar contra el pasado" al que "quiere devolver Bildu" y a "votar por el futuro que ofrece el 'proyecto PNV'".

El presidente del PNV ha apuntado a "la calidad del empleo" como al "principal problema" en Euskadi, por lo considera necesario impulsar políticas de empleo, mejorando las condiciones para que puedan darse nuevas inversiones" y para que "la industria, motor fundamental y tradicional de esta comarca, vuelva a repuntar".

Además, ha explicado que el "modelo PNV" pasa por "la acción concertada de todas las instituciones, desde el Ayuntamiento al Gobierno vasco pasando por la Diputación, Madrid y Bruselas. Todos juntos podemos más. Podemos recobrar la pujanza industrial que siempre tuvo Eibar", ha defendido.

Ortuzar ha inisistido en el voto "tres en uno" del PNV que permite "aflojar, desenrroñar y facilitar la movilidad y la eficacia de las herramientas para que todo funcione a la perfección". "Pues ese es también el efecto PNV: un voto triple que hace que las tiranteces políticas se aflojen, que se quite la roña a los problemas y que hace que las instituciones no chirríen", ha señalado.

Además, ha advertido de que el voto debe ser triple, en las municipales de localidad a Josu Mendikute, en las forales de Gipuzkoa a Markel Olano y en los comicios europeos a Izaskun Bilbao Barandica.

"Hay que ganar la Bizikleta eibarresa. Ayer en Durango, pueblo de ciclistas, pedí a nuestra militancia dar pedales a tope hasta el 26, y en este pueblo lo hago también porque vivís a tope el ciclismo. Hay que llegar los primeros a Arrate. Tenemos que hacer la escapada. Esta es la buena. Tres papeletas, tres urnas, pero un solo voto. El voto 'tres en uno', la fuerza tranquila del PNV", ha concluido.

OLANO

Por su parte, el candidato a diputado general, Markel Olano, ha manifestado que en las próximas elecciones municipales habrá "muchas cosas en juego", por lo que la sociedad elegirá entre "dos escenarios".

"Entre avanzar o parar; entre gobernar para todos y todas, o gobernar para una minoría; entre apostar por el empleo y el bienestar, o parar el motor de Gipuzkoa", ha dicho.

Olano ha recordado que "hace cuatro años Gipuzkoa dijo no a la imposición" y "entre todos" han logrado "mucho esta legislatura". "No podemos poner en riesgo de futuro de nuestros hijos e hijas", ha advertido.