López censura que PP y C's están "tan obsesionados" con Sánchez que, "lejos de aislar a la extrema derecha, pactan"

Publicado 24/03/2019 13:35:33 CET

Advierte al PNV que la 'Agenda Vasca' no es "comparar lazos amarillos con las pancartas que rechazaban a ETA, como ha hecho Egibar"

SESTAO (BIZKAIA), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Bizkaia y exlehendakari, Patxi López, ha censurado que PP y Ciudadanos están "tan obsesionados con el PSOE y Pedro Sánchez" que, "lejos de repudiar, denunciar y aislar a la extrema derecha, pactan con ellos", mientras que el objetivo de los socialistas es" frenarles". Así mismo, ha advertido al PNV de que la 'Agenda Vasca' no es "comparar lazos amarillos con las pancartas que rechazaban a ETA, como ha hecho de forma vergonzosa Joseba Egibar".

López, acompañado del secretario general de PSE-EE de Bizkaia y alcalde de Portugalete, Mikel Torres, y de la candidata a diputada general en Bizkaia, Teresa Laespada, ha participado este domingo en Sestao en la presentación de las candidaturas socialistas a las Juntas Generales de Bizkaia.

En su intervención, ha advertido de que estamos ante unas elecciones "a doble vuelta", porque "dentro de un mes vamos a tener unas elecciones generales, pero un mes más tarde hay elecciones europeas, forales, municipales, y, en otros sitios, también autonómicas".

Por ello, ha dicho, "no basta con que haya una movilización de la izquierda, de los progresistas, de todos los que están hartos del insulto y la descalificación permanente a la que nos tiene acostumbrados la derecha en las generales", sino que "esta movilización que estamos pidiendo los socialistas "se tiene que sostener, mantener y ampliar si es posible en las municipales, forales y europeas".

En ese sentido, ha remarcado que "en solo dos meses vamos a construir toda la arquitectura institucional de nuestro país, y esa arquitectura institucional, desde los ayuntamientos hasta el Gobierno de España y Europa, no podemos dejarla en manos de cualquiera".

López ha alertado de "esa extrema derecha crecida, para la que el único problema de este país debe ser que los ciudadanos tengan armas en sus domicilios". "Es tremendo y peligrosisimo, pero define muy bien cuál es el planteamiento de esa extrema derecha", ha advertido, para considerar que "lo más grave de todo es que PP y Ciudadanos están tan obsesionados con el PSOE y Pedro Sánchez que, lejos de repudiar, denunciar y aislar a esa extrema derecha, lo que hacen es pactar con ellos", por lo que "uno de los objetivos es frenarles".

El candidato socialista al Congreso ha asegurado que el PP y Ciudadanos "han perdido absolutamente el norte". Así, ha criticado que el líder del PP, Pablo Casado, diga que "cumplir el Estatuto de Gernika, es decir, acordar y negociar sobre las trasferencias pendientes, es dar carta de naturaleza a una especie de independentismo irredento y a los filoterroristas". "¿Este señor que se envuelve permanentemente en la bandera de España, en la bandera constitucional, no entiende que cumplir el Estatuto también es cumplir con la Constitución española?", ha preguntado a Casado.

En referencia a las "manifestaciones de la derecha" este domingo en Madrid "en contra del aborto o de los derechos sexuales y reproductivos", ha afirmado que es "retroceder 20, 30 o 40 años en este país". "Ése es el PP, pero Ciudadanos está también tan obsesionado con no pactar con el PSOE que llega a decir que Ángel Gabilondo, como todos sabéis, es un peligro independentista que quiere romper España", ha ironizado, para preguntarse "cómo se puede perder tanto el norte" y "hasta dónde van a llegar".

López ha asegurado que no le "extraña" que al PSOE le vaya a ir "bien" en las elecciones, porque es "el único partido que está poniendo encima de la mesa propuestas, ideas y argumentos". Por ello, ha subrayado que el voto al PSOE "sirve para frenar a esa derecha que nos quiere hacer retroceder 40 años, para la justicia social y para luchar contra la desigualdad". "O gobiernan los socialistas o gobierna la derecha, no hay otra", ha advertido, para pedir "una gran movilización" y que "nadie se quede en casa, no nos vaya a pasar lo que en Andalucía y acabe gobernando la extrema derecha".

AGENDA VASCA

Por otra parte, y en referencia a las declaraciones del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en las que ayer defendió que la 'Agenda Vasca' es "made in PNV" y que ha sido el partido nacionalista el que la ha "creado, impulsado un conseguido" ante los gobierno de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, el candidato socialista ha dicho que "la agenda vasca es la que tiene en el centro a los ciudadanos, y eso es lo que tiene en el centro de la política el Partido Socialista, en Euskadi y y en el conjunto de España".

Así mismo, ha afirmado que "la agenda vasca no es comparar los lazos amarillos con las pancartas que rechazaban a ETA, como ha hecho de una forma vergonzosa Joseba Egibar", en referencia a las declaraciones del presidente del GBB en las que consideró que las instituciones catalanas tienen "perfecto derecho a denunciar la injusticia que supone que haya presos políticos", "lo mismo" que en Euskadi "tuvimos derecho a denunciar la injusticia" que supuso ETA "de forma plástica con un cartel o una pancarta" en los balcones de los ayuntamientos.