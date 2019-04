Otegi (EH Bildu) dice que las izquierdas soberanistas tienen que sumar "un millón de votos" y 15 diputados

Publicado 26/04/2019 22:03:30 CET

ERRENTERIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la alianza de las izquierdas soberanistas tiene que lograr este domingo sumar "un millón de votos", de los cuales "200.000 serán en Euskal Herria" y lograr "al menos 15 diputados" en el Congreso, para llevar a Madrid "la ola republicana, feminista e independentista". "Vamos a ser determinantes", ha asegurado.

En un acto de cierre de campaña en Errenteria (Gipuzkoa), en el que también han intervenido el alcalde de esta localidad, Julen Mendoza, las cabeza de lista de EH Bildu al Congreso de los Diputados por Navarra, Bel Pozueta; por Gipuzkoa, Mertxe Aizpurua; por Bizkaia, Oskar Matute; por Álava, Iñaki Ruiz de Pinedo; el senador y candidato al Congreso por Gipuzkoa, Jon Inarritu, el líder abertzale ha denunciado que "hay gente que no necesita presentarse a las campañas electorales para mandar en los diferentes países, también en el nuestro".

En este sentido, ha manifestado que en los tres territorios históricos "la política fiscal no se ha debatido, ni aprobado, en el Parlamento", sino "que la ha aprobado Iberdrola, que amenazó con llevarse la sede social si le aumentaban el Impuesto de Sociedades".

Además, el coordinador de EH Bildu ha recurrido al humor para apuntar las "diversas clasificaciones" que, a su juicio, se pueden hacer en torno las fuerzas políticas que concurren en estos comicios, "sin poner las siglas".

De este modo, ha opinado que "hay muchos seguidores de Nicolás de Maquiavelo, cuando decía aquello de 'yo no digo lo que creo, no creo lo que digo y si alguna vez se me escapa alguna verdad, estará envuelta en tantas mentiras que no seréis capaces de descubrirla'". "Creo que este es uno de los bloques que nos acompañan en esta campaña", ha sostenido.

A su juicio, "hay otro bloque, de los marxistas, pero de Groucho Marx, cuando decía lo de que 'algunos entienden la política como ir a buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico equivocado y plantear terapias erróneas". "Luego, definitivamente, en una campaña en la que el exabrupto y embarrar el terreno de juego ha sido santo y seña, hay quienes todavía no han leído aquello que Pitágoras dijo hace mucho tiempo y que es que 'hay hombres que deberían permanecer en silencio, aunque la gente piense que son tontos, y no hablar y confirmarlo".

"Todos estos son los bloques que existen en esta campaña e incluso hay quien se esfuerza más y está en todos los bloques", ha dichó, para advertir de la "ola de autoristarismos que se está imponiendo en el Planeta, en Europa y también en el Estado español", porque "el deber moral y ético de la izquierda es decir a la gente la verdad". "Es una situación preocupante y grave", ha destacado.

A su juicio, frente a ese "autoritarismo", hay que reconocer que "hace 88 años destruyeron Gernika, ya pasaron" pero, aún hoy, "aquí están nuestras banderas y aquí estamos, no pudisteis con nosotros y no podréis". Otegi ha subrayado que la izquierda independentista es "una excepción histórica" que "no renuncia a la transformación social y que logra apoyos masivos en su país".

En este contexto, ha señalado que han logrado en esta campaña "cosas excepcionales en momentos excepcionales", porque "nadie contaba con la izquierda independentista en unas elecciones de carácter estatal, pero nos hemos situado en el centro del tablero político porque supimos leer con anticipación lo que nos venía encima y fuimos capaces de ampliar nuestra política de alianzas a los independentistas catalanes, gallegos, canarios y a los sectores republicanos y de izquierda de Aragón y de Asturias".

"Por eso estamos en el centro del debate político", ha incidido, para añadir que "no somos la izquierda que divide, ni que resta, somos la izquierda que suma y multiplica por responsabilidad política".

El coordinador de EH Bildu se ha preguntado "hasta cuándo vamos a estar lanzando monedas al aire para saber si van a ser respetados nuestros derechos o no, si vamos a ser respetados como país o no, y si vamos a poder decidir un sistema público de pensiones, nuestras políticas industriales, culturales o exteriores". "¿Hasta cuándo este país va a seguir mirando con temor a lo que ocurre del Ebro para abajo?", se ha preguntado.

Otegi ha indicado que no cabe resignación, sino negar "democrática y radicalmente al Estado español el derecho a que pueda decidir por nosotros nuestra vida política, social e institucional". "No tienen derecho", ha subrayado.

"AVENTURA"

Además, frente a quienes dicen que la independencia "es una aventura", Otegi ha defendido que "no hay mayor aventura, ni mayor irresponsabilidad, que dejar en manos del Gobierno español el futuro de este país, de nuestros hijos y nuestros nietos". "Eso sí es una aventura que acaba mal", ha afirmado.

Por ello, ha defendido la construcción de una República vasca y la soberanía nacional como "único dique que puede impedir que otros jueguen con nuestros derechos". De este modo, ha pedido la puesta en marcha de "un plan de contingencia nacional" a partir del programa de "mínimos" de la "amplia alianza" formada por EH Bildu junto con otras fuerzas "soberanistas y de izquierdas" del Estado.

"Esta ola que se ha levantado en el país, feminista, euskaltzale, republicana, independentista y de izquierdas, ecologista, tiene que llegar al Congreso, al Senado y después al Parlamento europeo para defender un programa de mínimos que defienda el derecho a la libre determinación, las repúblicas, las políticas sociales y progresistas, de igualdad y que reivindique la libertad de todos los presos políticos vascos", ha indicado.

En esta línea, ha incidido en que la convivencia, que ha sido "norte" de la actividad política de EH Bildu, "también exige la libertad de todos los presos políticos vascos".

Finalmente, ha señalado que este domingo hay "un gran reto": que las izquierdas soberanistas sumen "un millón de votos en el Estado español" y "el reto en Euskal Herria es sumar al menos 200.000 votos, que son los que tiene que llevar EH Bildu a ese millón de votos por la libertad, la igualdad y la justicia" y lograr "al menos 15 diputados".

Por su parte, Pozueta ha destacado que pueblos como Alsasua y Errenteria han sido ejemplos de "dignidad" y ha señalado que cada voto a EH Bildu supone "dar pasos en contra de la involución" y por construir una sociedad "sin autoritarismos, ni machismos". "Este pueblo si tiene que elegir entre derechas o derechos lo tiene muy claro, los derechos", ha defendido.