Esteban afirma que el PNV jamás apoyará "un escenario en el que la extrema derecha llegue al poder"

El Presidente Del EBB Del PNV Y Vicepresidente Del Partido Demócrata Europeo (PDE), Aitor Esteban, En El Congreso Del PDE En Atenas - PNV

BILBAO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV y vicepresidente del Partido Demócrata Europeo (PDE), Aitor Esteban, ha advertido de que "jamás" apoyarán un escenario en el que "la extrema derecha llegue al poder".

Este es el mensaje que ha trasladado Esteban a las delegaciones de más de 20 países que se han congregado en el encuentro anual del PDE en Atenas.

Junto al presidente del EBB han estado presentes en el Congreso del PDE la eurodiputada jeltzale Oihane Agirregoitia; la burukide de relaciones exteriores, Miren Martiarena; el candidato a la alcaldía de Bilbao de PNV, Mikel Hidalgo; la candidata al Congreso por Nafarroa, Aitana Duque; el parlamentario Mikel Arruabarrena; el alcalde de Legazpi, Eric Gálvez; la EGIkide Mireia Aranbarri y la nueva secretaria general adjunta del PDE, Aitana Agirre.

Esteban ha recordado que Europa se creó como "una salvaguarda contra el regreso de fuerzas extremistas" y que "la democracia se defiende dando respuesta a los problemas cotidianos de la ciudadanía".

El líder jeltzale ha remarcado que Europa se enfrenta a "desafíos que hasta hace pocos años no existían" y ha insistido en que la Unión se creó con el propósito de "servir de contrapeso" contra la vuelta de los extremismos que "desmantelarían los valores sobre los que se han construido nuestras sociedades".

"Esos son precisamente los valores que las fuerzas externas pretenden erradicar: la libertad, la democracia liberal, los derechos humanos, la idea de una Europa Unida y la viabilidad de Europa como actor internacional unido", ha añadido.

Esteban ha abogado por "defender Europa, la democracia, los derechos humanos y los intereses de los vascos". El líder jeltzale ha indicado que la formación jeltzale ha demostrado "con hechos" no solo con palabras" que defienden esos valores que ha citado, de manera que "no van a consentir que la ultraderecha gobierne y el PNV "jamás apoyará "un escenario en el que la extrema derecha llegue al poder".

En este sentido, ha indicado que el PNV fue clave para "parar la investidura" de PP y Vox en septiembre de 2023 y ha recordado que solo necesitaban cuatro votos y los jeltzales eran cinco diputados.

"Nos hicieron muchas promesas. Se nos ofrecieron muchas cosas, podríamos haber sido los reyes de la legislatura, pero los principios están por encima de ese cortoplacismo. Podríamos haber sido decisivos en la formación del parlamento, una posición de poder envidiable. Pero dijimos que no y conseguimos que Vox no fuera parte de la mayoría gubernamental", ha agregado.

En este sentido, ha señalado que Europa y la democracia es "importante" y los vascos se "juegan mucho" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, por lo que "no van a dar cabida a la extrema derecha y al totalitarismo". "Los intereses vascos tienen que estar bien representados en el próximo Congreso y Senado, no es solo un tema de un día, no se agota con la elección de presidente. Tenemos cuatro años para defender nuestros intereses", ha subrayado.

Por otra parte, el también vicepresidente del Partido Demócrata Europeo ha afirmado que el EDP debe liderar, en el actual momento, "una respuesta europea con propuestas concretas" como son reforzar las instituciones comunes, aunar esfuerzos políticos, promover la autosuficiencia en sectores estratégicos, proteger otras industrias para combatir el desempleo y, sobre todo, ofrecer "a los jóvenes un futuro prometedor".

"Esta es nuestra responsabilidad, no solo la de la Comisión Europea. La democracia se defiende dando respuesta a los problemas cotidianos de nuestra ciudadanía", ha añadido.

OIHANE AGIRREGOITIA

Por su parte, la eurodiputada jeltzale Oihane Agirregoitia también ha tomado la palabra en el Congreso y ha alertado no solo de la crisis de confianza que vive Europa sino también de "una crisis de diálogo democrático, alimentada por una desinformación que se propaga más rápido que nunca y unos algoritmos que amplifican la división".

"Defender nuestros valores democráticos es esencial. La gente quiere oportunidades, seguridad y protección. Quiere soluciones reales porque cuando las instituciones democráticas no responden, la gente puede volverse hacia quienes prometen respuestas simples, incluso a costa de los derechos y las libertades", ha alertado.

Frente a este desafío, Agirregoitia ha urgido a construir Europa de abajo arriba, desde las ciudades, los pueblos y las regiones, donde se crea empleo, se prestan los servicios públicos y se escuchan las preocupaciones de la gente.

A su juicio, en un mundo en el que "los algoritmos moldean cada vez más el debate político", se necesita "más contacto humano, más diálogo y una política más cercana a las personas". "Por eso las ciudades, las regiones y las naciones deben ayudar a definir las políticas europeas, y no limitarse a aplicarlas", ha recordado.