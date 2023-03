Unos 50 LAJ vascos en huelga irán a la marcha de Madrid: "No podemos rendirnos porque sería nuestra muerte profesional"

Aseguran que los daños son ya "incalculables" y cifran en 3.400 los juicios suspendidos y en 90 millones el dinero paralizado en Euskadi



BILBAO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de Euskadi se han

concentrado este martes, una vez más, ante la sede del TSJPV en Bilbao, para reclamar al Ministerio que "se siente a negociar" las condiciones salariales que "acordó y no ha cumplido", y se trasladarán a Madrid el próximo jueves para sumarse a la manifestación a la que están llamados todos los miembros de este colectivo que se encuentran en huelga. "No podemos rendirnos porque sería nuestra muerte profesional", han asegurado.

Por ello, fletarán un autobús con medio centenar de LAJ de los 210 que ejercen su labor en la Comunidad Autónoma Vasca para adherirse a la marcha, que partirá a las 13.00 horas desde la Plaza de Callao hasta la sede del Ministerio de Justicia, convocada por la Unión Progresista de Letrados (UPSJ), la Asociación Independiente de LAJ (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados.

Durante la protesta en Bilbao, tras la pancarta con el lema 'Los acuerdos se cumplen', los Letrados de la Administración de Justicia han proferido gritos de: "La justicia se resiente, la ministra ni lo siente", "la Justicia está parada y Sánchez no hace nada", "Si Moncloa no escucha, seguimos en la lucha", "Con Llop, la justicia hace stop", "Pilar, escucha, seguimos en la lucha", "Es mentir pactar y no cumplir", "Letrados indignados, que se cumpla lo pactado" o "adecuación es la solución".

Tras la concentración, la portavoz Icíar Puente, letrada de justicia en el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Bilbao, ha recordado que el colectivo está en huelga indefinida desde el pasado pasado 24 de enero y el Ministerio se ha reunido con sus representantes "únicamente" cuatro veces.

Además, ha destacado que, en el último encuentro, trasladó que no quería mantener más reuniones presenciales con el comité de huelga y que las comunicaciones proseguirían por correo electrónico, con lo que, a su juicio, los representantes gubernamentales demostraron "que su voluntad de negociar es nula". "Al parecer, los daños que se están produciendo en los juzgados al Ministerio no le interesan en absoluto", ha afirmado.

"DAÑOS INCALCULABLES"

Tras calificar de "insultante" la propuesta que ha realizado a los LAJ, ha explicado que la manifestación de Madrid pretende dar visibilidad a su huelga y "cómo afecta a toda la ciudadanía". "Yo ya he dejado de contar los daños que se están generando, que son incalculables, porque hay miles de vistas suspendidas en toda España, millones de euros bloqueados que no se entregan a los ciudadanos ni a los profesionales ni a los abogados, procuradores o graduados sociales, aunque se están celebrando ya bodas y se están entregando pensiones de alimentos", ha indicado.

Puente ha señalado que desconoce "cuál va a ser la estrategia para poder levantar todo este mal que ya está hecho". "Nosotros lo vamos a hacer porque somos servidores públicos, pero va a ser muy difícil recuperar otra vez la normalidad", ha remarcado.

También se ha referido al hecho de que algún juez esté celebrando juicios sin los Letrados de la Administración de Justicia para advertir de que "es totalmente ilegal". "Son formas de actuar totalmente ilegales porque la fe pública judicial tiene su razón de ser y la tenemos nosotros. Sin nosotros, los juicios no se pueden celebrar y se tendrían que repetir, porque son radicalmente nulos, y no es cuestión de que las partes se pongan de acuerdo considerando que no es necesario grabar la vista o la presencia del LAJ", ha manifestado.

Icíar Puente ha reprochado que el Ministerio de Justicia "haya puesto el foco" en los Letrados de Justicia, como si fueran "culpables de esta situación". "El foco hay que ponerlo en el Ministerio, que es el que ha incumplido el acuerdo de abril del año pasado. Y han salido noticias rotundamente falsas diciendo que nosotros hemos solicitado un aumento de 1.100 euros. Estamos alucinados de que desde el Ministerio sean capaces de decir que hemos solicitado eso. Esas cifras en ningún caso se ha barajado porque no hemos hablado de números", ha indicado.

A su juicio, "la culpa" de este conflicto "es del Ministerio, que no quiere negociar". "Nosotros tenemos que seguir adelante porque está en juego nuestra dignidad profesional", ha remarcado.

Por ello, espera que la movilización del día 9 "tenga mucho eco" y provoque que el Ministerio "se siente a negociar". "Hasta ahora la ministra Pilar Llop no ha hecho absolutamente nada, el secretario de Estado Tontxu Rodríguez se ha dedicado a insultarnos, y por eso hacemos la manifestación, para que se vean sus reivindicaciones y los efectos nocivos que está teniendo en la justicia esta huelga. Nosotros estamos muy preocupados. Esto no se soluciona de la noche a la mañana", ha advertido.

Puente ha admitido que el colectivo está viviendo "momentos de desánimo", por la actitud de la Administración, pero no tienen intención de "echarse atrás". "Llegados a este punto no podemos rendirnos porque sería nuestra muerte profesional. No hemos hecho todo este camino para, en el último momento, rendirnos. Vamos a seguir adelante porque nos estamos dando mucha fuerza entre todos los Letrados de Justicia de todas las partes de España", ha añadido.

"MANIOBRA DE DESGASTE"

En esta línea, ha avisado al Ministerio que no tendrá éxito con su "maniobra de desgaste" para que los LAJ "se cansen" y llegue un momento en el que "no puedan más". "Todos tenemos hijos y cargas, pero nuestra dignidad es muy importante y vamos a seguir adelante. Se va a tener que acabar con esta huelga, pero no va a ser porque nosotros nos echemos para atrás", ha insistido.

Hasta el momento, 47 Letrados de Justicia de Euskadi, que no tienen que cubrir servicios mínimos el jueves, se desplazarán a Madrid. En Euskadi, ejercen su labor 210 Letrados de Justicia, de los que

secundan el paro el 70% en Álava, el 60% en Bizkaia y algo más del 30% en Gipuzkoa.

Los LAJ vascos cifran en más de 3.400 los juicios suspendidos en los diferentes órganos judiciales de la Comunidad Autónoma. La Unión Progresista, uno de los convocantes del paro indefinido, ha informado de que en Bizkaia se ha paralizado 1.600 juicios solo en la jurisdicción Civil, 2.300 comparecencias, 360 juicios penales, 720 actuaciones en Instrucción y 45 juicios en lo Contencioso-Administrativo. Por su parte, en el Registro Civil hay 3.000 expedientes parados.

En Gipuzkoa han sido 625 los juicios civiles suspendidos, además de

270 actuaciones en el Registro Civil, 351 juicios en Social, 510 actuaciones en Instrucción (juicios y declaraciones), 100 juicios en Penal y 920 comparecencias.

Por último, en Álava se han paralizado 1.200 juicios y 1.250 comparecencias. Además, en los Registros Civiles de Vitoria y Amurrio se han dejado de atender más de 2.200 citas.

Por otra parte, aunque ya se está procediendo al desbloqueo del pago de las pensiones alimenticias, las cantidades paralizadas en los tribunales vascos ascienden a 90,3 millones de euros, de los cuales 32,3 millones lo son en Bizkaia, 30 millones en Álava y cerca de 28 millones en Gipuzkoa.