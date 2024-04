Abascal denuncia la "violencia electoral" de los "totalitarios" en su mitin de Getxo e insta a PSOE a condenarlo

Critica la "estafa" de Pradales por "exigir a la empresa vasca" que "cuide a la cantera" cuando el PNV "no lo hace en la Administración"



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que la presencia de un grupo de personas contrarias a la formación en Getxo (Bizkaia), donde este partido ofrecía este sábado un mitin" es un "buen síntoma" de que el partido está haciendo "lo correcto" y se ha preguntado si el PSOE condenará esta "violencia electoral".

Abascal se ha desplazado este sábado a la localidad vizcaína de Getxo, a participar en un mitin en la plaza Aldapa, en el que también ha participado el presidente de Vox Teruel y vicepresidente primero de Aragón, Alejandro Nolasco, además, del vicepresidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX en Bizkaia, José María Agüeros; la candidata por Bizkaia, María Pérez; y la candidata por Álava, Amaia Martínez.

En las inmediaciones de la plaza se han concentrado un grupo de personas, algunas de las cuales portaban pancartas en las que se podía leer "fascistas fuera" y que han dirigido pitidos e insultos contra los asistentes. Al término del mitin, cuando Santiago Abascal abandonaba el lugar, se han recrudecido los insultos y, en el marco de los incidentes, una persona ha sido detenida por lanzar un objeto que ha impactado contra un ertzaina del cordón policial mientras otras dos han sido imputadas por la Ley de Seguridad Ciudadana.

En el mitin, Abascal se ha dirigido a los concentrados con la frase "un saludo a la afición", mientras ha agradecido a los vecinos de Getxo que han acudido al acto electoral. "No es fácil, sabemos que han dado instrucciones de que bajéis las persianas, de que no vengáis, cuando esta chusma pone cartelitos quieren saber quiénes son los vecinos que no bajan las persianas, porque hace poco tiempo al que no bajaba la persiana le pegaban un tiro", ha afirmado.

Abascal ha señalado que los que están concentrados son los que "han apoyado el terrorismo durante décadas". "Me alegro de que les moleste nuestra presencia. Que estén enfrente es un buen síntoma, es que estamos defendiendo lo correcto", ha manifestado el presidente de Vox que ha indicado que no les "van a amedrentar".

El líder de Vox que ha asegurado sentirse "muy bien" frente a esa concentración y ha indicado que conoce perfectamente a "esos totalitarios que son los que han apoyado el terrorismo durante décadas".

"Si hay solo un puñado de getxotarras que hoy están entre nosotros o que, aunque no se atrevan a acercarse, están contentos de que estemos aquí, lo damos por bien empleado. Que los que están enfrente estén enfrente es un buen síntoma, es que estamos defendiendo lo correcto", ha remarcado.

El presidente de Vox ha reivindicado el "combate sin cuartel contra los totalitarios y los terroristas". "Nos da la razón que estén aquí los que han justificado el terrorismo durante 40 años. Es la demostración de que estamos haciendo lo correcto. No sólo van a ser ilegalizados cuando lleguemos al poder, además de ser ilegalizados, no van a volver a estar en ningún acto político cometiendo delitos electorales", ha dicho Abascal que ha denunciado que el Gobierno Vasco haya dado "instrucciones a la Ertzaintza de no evitar la presencia de los manifestantes".

Asimismo, se ha preguntado si el partido socialista condenará esta violencia: "No sé si esta violencia electoral va a ser condenada por el PSOE", ha dicho en referencia a las peticiones de condena del Gobierno por lo ocurrido en Ponferrada con la agresión al portavoz del PSOE Olegario Ramón. "Si no dijeron ni pío cuando aquí se apedreó a una diputada. El PSOE no tiene derecho a hablar de la violencia, porque pacta con la violencia de Bildu, amnistía la violencia, promueve la violencia", ha añadido.

IMANOL PRADALES

Por otra parte, Abascal ha denunciado también "la gran estafa" que s está produciendo en todo el Estado y también por parte del candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales, pidiendo a la empresa vasca que 'cuide a la cantera' con "buenos sueldos" y ha asegurado que esas manifestaciones son "verdaderamente indignantes por lo que tenían de tramposas".

A su juicio, el candidato del PNV no puede exigir a la empresa vasca "lo que no hace la Administración" porque es "la Administración la que no cuida a la cantera, la que no cuida a los vascos, la que no cuida a los jóvenes vascos". "Hoy sabemos que la RGI en un 50% es para los extranjeros. Sabemos que las ayudas a la vivienda no son precisamente para los jóvenes, lo que la Administración da a los jóvenes vascos es inseguridad en las calles", ha añadido.

Por tanto, ha señalado que lo que tenía que haber hecho el PNV "antes de dar lecciones y exigir a los empresarios", es "bajar los impuestos, hacer que las cotizaciones sociales no impidan la creación de empleo".

"Pero, ¿cómo se atreve?", se ha preguntado, para recordar que el PNV ha votado a favor de la regularización masiva de 500.000 inmigrantes y que aplica una política de inmigración que hace que las ayudas sociales lleguen antes a inmigrantes irregulares que a la juventud vasca", se ha preguntado.

A su juicio, la solidaridad es muy importante, "pero bien entendida, y ha de empezar por los cercanos". "Y después ayudaremos a todos los que podamos. Esa es la verdad que saben todos los vascos, voten lo que voten", ha indicado.

En este sentido, ha manifestado que Vox se presenta para "representar a muchos vascos que se han sentido abandonados por la Administración y que ven que las ayudas llegan a otros".

ALEJANDRO NOLASCO

En al acto, también ha participado el presidente de Vox Teruel y vicepresidente primero de Aragón quien ha defendido que el País Vasco también es España. "Y esta plaza (Plaza Aldapa) también es de todos, incluidos los votantes de Vox", ha añadido.

Nolasco ha ensalzado el lema de la campaña: "Sabes que es verdad". "Porque la verdad es la realidad de las cosas. Y es una realidad que no olvidamos a las víctimas de ETA; nosotros somos los únicos que combatimos frontalmente a los herederos de ETA", ha expresado.

Asimismo, ha añadido que "también es una realidad que hablan claro sobre la inmigración ilegal y sus nefastas consecuencias". "Y no queremos una islamización de España para proteger a sus mujeres, a sus hijas, a sus madres y sus abuelas de esos que chillan", ha añadido.

Nolasco ha trasladado que "las cosas sólo cambian cuando Vox está en los gobiernos". "De lo contrario, no se eliminan las leyes memorias sectarias y liberticidas, no se bajan radicalmente los impuestos y no se defiende el español como lengua común de todos", ha concluido.

Por su parte, la candidata a Lehendakari de Vox, Amaia Martínez, ha aseguad que su partido no va a renunciar a ninguna de sus ideas porque "no han venido a gustarles a ellos", en referencia a los concentrados.

"Estamos aquí para representaros a vosotros. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en las calles y los barrios de todo el País Vasco", ha asegurado la representante de Vox.