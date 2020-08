Aburto cifra en más de 150 millones el impacto por la pérdida de eventos como Aste Nagusia, la Eurocopa o el BBK Live

Afirma que, en este momento, no esta sobre la mesa microconfinamientos en zonas de Bilbao aunque, si es necesario, no les "temblará el pulso"

BILBAO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha cifrado en más de 150 millones de euros el impacto económico por la imposibilidad de celebrar este año la Aste Nagusia bilbaína, la Eurocopa o el BBK Live Festival. Por otra parte, ha afirmado que, en este momento, no están sobre la mesa medidas como microconfinamientos en algunas zonas de Bilbao, pero ha indicado que, si las instituciones consideran que es necesario, no les "temblará el pulso".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aburto ha indicado que la Aste Nagusia es el evento "más relevante del año" y las pérdidas pueden ser en torno a 70 millones, en el caso de la Eurocopa, la cantidad sería similar y en el Bilbao BBK Live por encima de los 20 millones.

Por lo tanto, ha precisado que está por encima de los 150 millones el impacto económico por la pérdida de esos eventos. "Cuando la gente critica algunos de los eventos, hay que saber lo que suponen en términos económicos, Bilbao no puede ser solo una ciudad de eventos pero los eventos son relevantes y vamos a trabajar, cuando esto pase, para que Bilbao vuelva a recuperar ese atractivo", ha añadido.



BILBOKO KONPARTSAK

Aburto cree que se ha logrado el objetivo de que Bilboko Konpartsak suspenda los actos alternativos que había programado tras la cancelación de la Aste Nagusia, pero ha manifestado que todavía "está por ver que metan en el registro del Ayuntamiento que retiran esas 24 solicitudes de actos". "Si no, las denegaremos", ha añadido.

El alcalde de Bilbao ha asegurado que hubiera sido "importante" que se hubiera ido al "unísono" y ha añadido que Bilboko Konpartsak no les ha trasladado oficialmente su decisión, sino que les llegó a través de EH Bildu. "No es la forma más normal de trasladar al ayuntamiento porque la concejala de fiestas, Itziar Urtasun, ha tenido hasta seis reuniones con Bilboko Konpartsak y no es de recibo que esto se haga de esta manera", ha añadido Aburgo, que ha indicado que estarán "vigilantes" para que no se produzcan actos.

Ante la congelación de impuestos y tasas acordada en Bilbao, Aburto ha indicado que "les vendría muy bien poder subir impuestos para tener mayor recaudación", pero "hay que preocuparse mucho de la gente y la congelación es una medida necesaria en este momento" para intentar "paliar y ayudar en este tránsito complicado".

EMERGENCIA SANITARIA

Por otra parte, ha afirmado, ante la vuelta a la emergencia sanitaria, que, aunque se estaban viendo "relajaciones en costumbres y comportamientos", no esperaba que se iba a llegar a "esta situación tan pronto".

Según ha apuntado, desde el ámbito institucional, se estaban preparado al "rebrote que podía venir en otoño" y ha "pillado en pleno mes de agosto" en una situación "más complicada porque hay más gente de vacaciones".

Aburto ha indicado que el comportamiento social durante el confinamiento fue "de mucho compromiso" y se dieron "pasos en la desescalada de una manera organizado", pero en las últimas semanas se a ha asistido "que no son excesivamente ejemplarizantes" y eso ha hecho que, con un liderazgo institucional "implacable e impecable" por parte del Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha habido que "tomar decisiones" que asegura compartir.

Respecto a medidas como un toque de queda o establecer microconfinamientos en algunas zonas de Bilbao, el alcalde cree que conviene "ser prudente" para no trasladar una situación de "alarma que no existe" y lo que hay que trasladar es "un mensaje de firmeza y de contundencia".

"Desde el ámbito institucional vamos a tomar las medidas que sean necesarias, ni más de las necesarias ni menos, todas y cada una de las necesarias y, si en algún momento es necesario hacerlo, estoy convencido de que se hará, que no nos va a temblar el pulso, pero en este momento, no está sobre la mesa esa situación", ha añadido.

Aburto ha afirmado que es verdad que, en estos momentos, hay "muchos contagios" pero también "es verdad que la letalidad es menor, que la situación hospitalaria es mucho más tranquila" y el sistema "está preparado". Según ha apuntado, lo que ocurre es que se están haciendo "más PCR que nunca" y se detectan positivos a través de los contactos.

Por lo tanto, cree que el que haya "muchos contagios" hay que verlo como "un funcionamiento muy importante del sistema sanitario que está sacando a la luz a contagios que, de otra manera, no hubieran salido".

Por otra parte, ha afirmado que no hay barrios específicos en Bilbao con una situación "alarmante", sino que el virus "está cada vez más repartido". Ha añadido que inicialmente hubo "algún foco" en la zona de Bilbao La Vieja y San Francisco pero, en estos momentos, "el virus está muy disperso", de manera que "no se puede hablar de focos vinculados a un punto concreto".

Aburto sí ha indicado que hay focos que se están produciendo que tienen que ver con "la relajación de costumbres" y en el ocio nocturno es "mayor". No obstante, ha indicado que "no es el único" y no se puede "estigmatizar" el ocio nocturno, porque también hay contagios en las reuniones de familiares y amigos "más multitudinarias de lo que debieran ser" o en los botellones.

Aburto ha destacado que la labor de control de la policía municipal se centra en el uso de las mascarillas, los horarios en la hostelería y la práctica del botellón, y cada día "hay más normas que cumplir". En este sentido, ha señalado que la pasada semana se incorporaron a la plantilla más de cuarenta personas como personal interino.

Ante el cierre del ocio nocturno, reconoce que "no es una buena noticia" porque un sector económico "se resiente" y ha indicado que hay que "trabajar en paralelo" la salud y la economía" y "preservar ambas".

Aburto ha señalado que es una "medida quirúrgica necesaria" para que "lo más pronto posible" se pueda estar en "una situación diferente" y se pueda "volver a reabrir".

El alcalde ha manifestado que mantienen una "relación fluida" los representantes de los sectores del comercio, la hostelería y los hoteles que son sectores que "les preocupan" y ha destacado que su comportamiento está siendo "de mucho compromiso".

"Entendemos sus quejas con respecto a la situación del ocio nocturno, pero la colaboración que encontramos es máxima", ha añadido en referencia a la hostelería.

Aburto ha manifestado que, por su parte, los comerciantes del Casco Viejo le han trasladado que se están "en una situación casi similar a la de hace dos meses" porque la gente de los pueblos no se acerca porque tiene "miedo y falta de confianza"

Por lo tanto, ha indicado que el sector del Comercio está "sufriendo mucho" y, en el caso de los hoteles de Bilbao, es "dramático" porque han hecho "un esfuerzo impresionante" y el 80% está abierto pero con unas "ocupaciones del 30 o 35%"

Aburto ha señalado que se esperaba un año "espectacular" con el Bilbao BBK Live Festival, la Eurocopa y un verano "super intenso" y los tres sectores están "sufriendo enormemente".