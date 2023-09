La actriz Aura Garrido entregará el Premio Lurra de Greenpeace en el Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Aura Garrido entregará el premio Lurra de Greenpeace este próximo viernes en el 71 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En un comunicado, Greenpeace ha recordado que con este galardón premia a la película que "mejor refleja los valores de defensa del medio ambiente y la paz".

La entrega del premio será a las 12.30 horas en el Club de Prensa del Kursaal. El premio Lurra (tierra en euskara) cumple ocho años en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En esta octava edición las películas que optan al premio Lurra 2023 son 'Evil does not exist/Aku wa sonzai shina', de Ryusuke Hamaguchi (Japón); 'All dirt roads taste of salt', de Raven Jackson (EE UU); y 'El auge de lo humano 3', de Eduardo Williams (Argentina).

El jurado que decidirá la película que mejor refleja los valores medioambientales que defiende Greenpeace está compuesto por la actriz Aura Garrido (El ministerio del tiempo), la productora y directora Paula Palacios (Cartas mojadas), el periodista Manu Piñón (Mujer del Hoy) y la directora de Comunicación y Fundraising de Greenpeace, Edurne Rubio.