Las administraciones vascas aumentaron sus ingresos un 4,9% en 2018 y sus gastos un 3,2%

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ingresos consolidados del Gobierno Vasco, las diputaciones forales y las administraciones municipales, junto a sus correspondientes organismos autónomos y entidades supra e inframunicipales, ascendió a 19.048 millones de euros en 2018, un 4,9% más que el ejercicio anterior, mientras que los gastos ascendieron a 18.064 millones, un 3,2% más, según los datos hechos públicos este viernes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En función de la 'Estadística presupuestaria del sector público de 2018' la deuda viva a 31 de diciembre de 2018 ascendió a 11.558 millones de euros, un 15% del PIB.

Centrándose en las operaciones no financieras, los ingresos también crecieron más que los gastos, un 3,5% los primeros y un 0,2% los gastos no financieros, con lo que el saldo presupuestario no financiero pasó de 599 millones de euros en 2017 a 1.164 millones de euros en 2018.

Por su parte, tanto los ingresos como los gastos por operaciones financieras aumentaron en 2018, en el primer caso en un 23,4%, hasta alcanzar los 1.596 millones de euros. Por su parte, los gastos financieros lo hicieron en un mayor porcentaje y alcanzaron los 1.776 millones de euros, lo que representa un aumento del 42,8%.

Según explica el Eustat, el crecimiento de los ingresos no financieros se sustentó en la positiva evolución de los ingresos corrientes (+3%), que, por otra parte, supusieron el 92% del total de los ingresos. Los ingresos por operaciones de capital, con menor peso, registraron una subida del 53,4%.

Los ingresos impositivos, que en 2018 acapararon el 82,5% de los ingresos totales, tuvieron prácticamente todos un comportamiento positivo respecto al año anterior, con una tasa de crecimiento conjunta del 4,3%.

Únicamente el IVA anotó una tasa negativa, del 2,7%, aunque condicionada por el hecho de que el año 2017 se imputaron al ejercicio 599,9 millones de euros derivados de los acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Económico, lo que "ya comportó una subida inesperada del 17,1% en el ejercicio de 2017 sobre el año anterior y, a su vez, provoca el descenso de 2018". El incremento, en términos homogéneos, se situaría en el 8%, ha precisado el Instituto vasco.

El IRPF y el IVA son las figuras impositivas de más peso dentro de los ingresos impositivos y aportan el 37,5% y 34,7%, respectivamente. En el IRPF, los ingresos aumentaron el 6,1% respecto a 2017, con lo que fueron los segundos que más crecieron tras Sociedades.

El Impuesto de Sociedades, que supone el 9,5% de los tributos, registró un crecimiento del 39,2%. Los Impuestos Especiales, que representan el 9,4% de los ingresos impositivos, aumentaron el 1,5%.

Finalmente, los Impuestos Municipales y los Otros Impuestos registraron también evoluciones positivas, con incrementos del 2,8 y 4,5%, respectivamente.

En el apartado de Otros Ingresos Corrientes -que comprenden tasas, transferencias e ingresos patrimoniales, entre otros, y suponen el 8,7% del total de los ingresos por operaciones corrientes-- registraron un descenso del 8,3%.

Los Gastos Corrientes sufrieron un descenso del 0,1% motivado, principalmente, por la partida de las Transferencias Corrientes, con un peso del 28,6% sobre el total de gastos, que descendieron un 3,6% respecto al año 2017, según refleja la estadística.

Presentaron evolución positiva los gastos de personal, que acumularon el 20,6% del gasto total y crecieron un 2,4%. Los Otros Gastos Corrientes crecieron un 1,6%.

Por su parte, los gastos en Inversiones y Transferencias de capital, que representan el 8,9% del total, subieron un 2,9% respecto a 2017, con 45 millones más.

DEUDA

Por instituciones, tanto el Gobierno Vasco como las administraciones territoriales (diputaciones y entidades locales) registraron saldos presupuestarios no financieros positivos.

En concreto, el Ejecutivo autonómico registró un saldo positivo de 447 millones de euros, lo que mejora en 211 millones de euros el registrado en 2017. Los tres territorios históricos mantienen saldos positivos y más favorables que en el año anterior.

La deuda viva de las administraciones públicas vasca alcanzó a 31 de diciembre de 2018 los 11.558,1 millones de euros, un 15% del PIB. Los nuevos pasivos contraídos en ese ejercicio ascendieron a 1.551,3 millones, frente a 1.646,5 millones de las amortizaciones.

Del total de la deuda viva pendiente de amortizar a finales de 2018, la del Gobierno Vasco supone el 79% del total, seguida por Bizkaia con un 11,5%, Gipuzkoa con el 4,3% y, finalmente, Álava con el 5,2% restante.