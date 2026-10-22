Alana S. Portero, Blanca Sarasua, Dolores Redondo y Mariana Enríquez presentan sus libros en Bidebarrieta Kulturgunea

Archivo - La escritora Dolores Redondo - GONZALO MARTÍN-FORTÚN - Archivo

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espacio Bidebarrieta Kulturgunea del Ayuntamiento de Bilbao acoge este mes la presentación de los últimos libros de Alana S. Portero, Blanca Sarasua, Dolores Redondo y Mariana Enríquez. La primera presentación tendrá lugar esta misma tarde, a las 19.00 horas. Alana S. Portero, que presentará su último libro "Cosamala", conversará con la escritora Katixa Agirre.

A partir de crímenes reales cometidos contra mujeres durante la Guerra Civil, Alana S. Portero construye una novela "gótica, lorquiana y antifascista sobre la memoria, la sororidad, la venganza y el poder de quienes, incluso después de morir, se niegan a ser olvidadas", según ha destacado el consistorio bilbaíno.

La acción se desarrolla en Andalucía durante 1937, un grupo de mujeres compuesto por esposas, madres y vecinas de hombres perseguidos encuentra en los saberes ancestrales, el folclore y el lenguaje de la magia una forma de resistencia.

Este viernes, 23 de octubre, será el turno de Blanca Sarasua, que presentará su nuevo libro "Soledad de Banquetas". La autora conversará con el escritor Roberto López San José y Pablo Méndez, poeta y editor de Ediciones Vitruvio.

"Soledad de Banquetas" es la primera novela de Blanca Sarasua y se trata de una obra "sensible, irónica y profundamente humana que reivindica el valor de escuchar y ser escuchado", han apuntado desde el ayuntamiento.

Según han explicado, la autora recuerda que "nunca es demasiado tarde para recuperar la ilusión, establecer nuevos vínculos y descubrir que, incluso detrás de una puerta cerrada, puede surgir una oportunidad para volver a vivir, porque a veces, para combatir la soledad, basta con que alguien esté dispuesto a escucharnos".

Dolores Redondo presentará su último libro, "Todas las noches, todas las ciudades", el próximo 28 de octubre, en una conversación con el periodista César Coca. Se trata de un thriller sobre la identidad, la memoria y la difusa frontera entre el escritor y los personajes que crea.

La novela se adentra en los límites entre la realidad y la ficción a través de Benedict Newman, un célebre escritor que se convierte en sospechoso de una serie de crímenes idénticos a los descritos en su última novela. Tras sufrir un colapso, Newman despierta convencido de ser Colt Star, el detective protagonista de sus libros, y decide investigar los asesinatos que podrían llevarle a descubrir la verdad sobre su propio creador. A su lado aparece Nash Elizondo, su hija y protagonista de otra de las novelas de Dolores Redondo, "Las que no duermen NASH".

Cerrará el ciclo de presentaciones el 29 de octubre, Mariana Enríquez, con su libro "Conversación con la oscuridad". La autora estará acompañada por las escritoras Mónica Crespo y Begoña R. Orbezua. En este ensayo la autora reflexiona sobre el terror como herramienta literaria, política y cultural, y sobre la manera en que este género permite abordar los traumas históricos y sociales de Latinoamérica.

Estructurado en cinco grandes bloques, el libro "recorre espacios, tiempos, cuerpos y subjetividades atravesados por lo siniestro, combinando literatura, cine, cultura popular, teoría, ocultismo y true crime", han detallado desde el consistorio.

Enríquez reivindica así "un terror arraigado en la memoria, la desigualdad y las heridas colectivas", y explora "la frontera entre lo real y lo sobrenatural para mostrar cómo los fantasmas y los muertos pueden convertirse en una forma de comprender y representar aquello que la historia no consigue cerrar".