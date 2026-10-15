Álava reconoce las buenas prácticas de tres empresas alavesas en economía circular, sostenibilidad y ecodiseño

Premios a las Buenas Prácticas en Economía Circular, Industrialización Sostenible, Implantación de Energías Limpias y Ecodiseño - DFA

VITORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas alavesas Intergaiak, Biosasun y Luznor son las tres finalistas de los Premios a las Buenas Prácticas en Economía Circular, Industrialización Sostenible, Implantación de Energías Limpias y Ecodiseño 2026, convocados por la Diputación Foral de Álava.

Sus proyectos han sido presentados este jueves en un acto celebrado en el Palacio de la Provincia, en el marco de la 32ª Semana Europea de la Gestión Avanzada.

La convocatoria, organizada a través de la Dirección de Áreas Estratégicas de la Diputación Foral de Álava, en colaboración con Ihobe, Euskalit y la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo reconocer las prácticas desarrolladas por empresas y organizaciones del Territorio en ámbitos como la economía circular, la optimización de recursos, la reducción de residuos, la implantación de tecnologías limpias y el ecodiseño.

Los tres proyectos finalistas abordan diferentes ámbitos de la sostenibilidad ambiental, desde la utilización de materiales alternativos en procesos de fabricación hasta el aprovechamiento de residuos, la incorporación de soluciones energéticas o la prolongación de la vida útil de componentes electrónicos.

Intergaiak ha presentado el proyecto 'Construcción de tablas de surf ecodiseñadas mediante tecnología avanzada', que incorpora materiales de menor impacto ambiental, como la madera, a la fabricación de tablas de surf. La tecnología empleada permite, además, evitar la generación de microplásticos y partículas nocivas para la salud de las personas trabajadoras durante el proceso productivo.

Por su parte, Biosasun concurre con la iniciativa 'Integración de soluciones de economía circular, valorización de residuos, agrovoltaica y nuevas tecnologías'. El proyecto combina diferentes actuaciones relacionadas con el aprovechamiento de recursos, la producción responsable y la incorporación de soluciones tecnológicas, con especial atención a la agrovoltaica, que permite compatibilizar la actividad agrícola con la generación de energía solar.

La tercera empresa finalista, Luznor, ha presentado el proyecto 'Segunda Vida Electrónica', centrado en la recuperación funcional de componentes electrónicos como alternativa a su sustitución. Esta práctica permite prolongar la vida útil de los materiales, reducir la generación de residuos y favorecer su reincorporación a los procesos productivos.

PREMIOS

Los Premios a las Buenas Prácticas en Economía Circular, Industrialización Sostenible, Implantación de Energías Limpias y Ecodiseño contemplan tres reconocimientos económicos: un primer premio de 5.000 euros, un segundo de 3.000 euros y un tercero de 2.000 euros.

La presentación de los proyectos finalistas se ha celebrado dentro de la programación de la 32ª Semana Europea de la Gestión Avanzada, que reúne más de 30 actividades en Euskadi relacionadas con la mejora de la gestión de las organizaciones, la innovación y las buenas prácticas empresariales.