Alba (Unidos Podemos) dice que su mensaje sobre los jóvenes se queda "corto y llega bastante tarde"

Publicado 25/12/2018 14:43:21 CET

SAN SEBASTIÁN, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidos Podemos Nagua Alba ha afirmado que el discurso navideño del Rey Felipe VI se queda "corto y llega bastante tarde" ya que, aunque habló de los jóvenes, "lo que estos necesitan es tener un futuro y leyes que garanticen su derecho a tener un trabajo digno, a una vivienda, a poder construirse un futuro, y eso no se soluciona solo mencionándoles en un discurso en Nochebuena".

En declaraciones realizadas en San Sebastián, Alba ha advertido de la "falta de identificación" de la juventud con la institución de la Monarquía, fruto de que es una institución "impuesta, que nos sale muy cara y es muy anticuada".

Respecto a las leyes que compartimos y los pactos sociales mencionados por el Monarca, la representante de la formación morada ha dicho apreciar una invitación del Rey a utilizar las herramientas y leyes de hace 40 años para solucionar los problemas de hoy día. "Los problemas de hoy en día se deben arreglar con nuevos acuerdos sociales y nuevas leyes hechas para hoy en día, actualizando esos acuerdos", ha aseverado.

Además, ha lamentado que Felipe VI no habló ayer de cuestiones sociales, "cuando ha habido cinco años en los que no se habló de ello, cuando los recortes sociales estaban sobre las mesa, y no se habló de convivencia el 3 de octubre con Cataluña. Por lo tanto, llega tarde y es insuficiente".