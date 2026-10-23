Algunas nubes este sábado en Euskadi, con temperaturas máximas entre 17 y 19 ºC

Nubes sobre Santurtzi (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi ambiente tranquilo, con nube medias y altas. A primeras horas de la mañana en la mitad norte la nubosidad será abundante, sin descartar algún chubasco en el nordeste de Gipuzkoa. El resto del día, el ambiente será claro, con nubosidad de tipo medio y alto.

El viento del oeste irá perdiendo fuerza. Las primeras horas serán frías, pero las horas centrales serán suaves, con máximas entre 17-19 ºC.