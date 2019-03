Amaya Fernández dice, tras la dimisión de Darpón, que "obviamente hay una responsabilidad también de Urkullu"

Publicado 18/03/2019 12:21:11 CET

BILBAO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha afirmado, tras la dimisión de Jon Darpón como consejero de Salud del Gobierno Vasco por las irregularidades en la OPE de Osakidetza, que en este caso "obviamente hay una responsabilidad también de la máxima personalidad del Gobierno Vasco, que es el señor Urkullu".

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, recogida por Europa Press, la dirigente del PP ha afirmado que, cuando "se empezaron a conocer las irregularidades" en la OPE de Osakidetza, la actitud de Jon Darpón, del Gobierno Vasco y de la directora general del Servicio Vasco de Salud fue "negarlo en primera instancia".

En este sentido, ha señalado que lo que ha hecho su partido es "exigir responsabilidades" a medida que "se iban confirmando y conociendo la gravedad de los hechos". "En primer lugar lo que pedimos fue la dimisión de la directora general de Osakidetza y, tras conocer el informe de la Fiscalía, el PP vasco y el resto de partidos de la oposición planteó la renuncia de Darpón", ha añadido.

No obstante, ha indicado que "con eso no se termina" y "sigue la fase de investigación" por parte de los tribunales y también "el trabajo en el propio Gobierno Vasco y Parlamento vasco para que nunca más los opositores vascos se tengan que presentar a una oposición en la que no se dan todas las garantías que deben producirse", entre las que ha destacado la "transparencia e igualdad".

Ante las palabras de la secretaria del EBB del PNV, Mireia Zarate, que ha asegurado este lunes que, tras el cese de Darpón, la oposición va ahora "contra el lehendakari", Fernández ha afirmado que la "prueba" de las irregularidades no es solo el informe de Fiscalía, sino que hay exámenes que "se han tenido que repetir" y ha añadido que "obviamente, hay una responsabilidad también de la máxima personalidad del Gobierno Vasco que es el señor Urkullu".

"Tendremos que ir viendo si es capaz de garantizar la investigación de todo el proceso y, sobre todo y lo que es más importante, que haya, de cara al futuro, unas oposiciones que estén libres de sospecha y que se hagan con todas las garantías. Es evidente que, todo este proceso de irregularidades en la OPE, tiene un nombre y es el del PNV", ha concluido.