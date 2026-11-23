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BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi cielo nublado durante la primera mitad del día, pero predominarán las nubes medias y altas, y estas no dejarán lluvia. Por la tarde aparecerán nubes más compactas, que dejarán lluvias generalizadas, sobre todo por la noche.

El viento será del sur inicialmente. Por la tarde pasará a soplar del oeste o del suroeste y se intensificará, sobre todo, en la costa. La cota de nieve podría bajar de los 1.500 metros por la noche. Las temperaturas máximas serán un poco más bajas.