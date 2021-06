Amenazan e insultan al hijo de Carlos Iturgaiz mientras disputaba un partido de fútbol en Gernika

Mikel Iturgaiz denuncia el trato "indignante" recibido y advierte de que "una cosa es el fútbol y otra este tipo de acoso"

BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mikel Iturgaiz, hijo del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha denunciado los "insultos" y el "acoso" que sufrió este pasado fin de semana cuando disputaba un partido de fútbol en la localidad vizcaína de Gernika, por parte de un grupo de espectadores.

Los hechos se registraron el pasado sábado en Gernika, donde el Gernika Sporting y el Askartza, club en el que juega el hijo del presidente del PP vasco, disputaban la final de la copa de Bizkaia de regional preferente.

Según recoge el acta arbitral, tras finalizar el encuentro, una persona situada en la grada con distintivos del Gernika Sporting "ha recorrido todo el terreno de juego con la intención de encararse y agredir" al jugador Mikel Iturgaiz, mientras gritaba "fachita de mierda te vamos a matar" y "te vamos a quemar vivo con tu padre".

En ese momento, más componentes de ese sector de la grada, "siendo imposible identificar a ninguno", comenzó a "entrar en el terreno de juego con la intención de agredir al jugador", que finalmente pudo llegar al vestuario "sin ningún tipo de incidencias", acompañado por el delegado de su equipo, en función del relato del acta, recogida por Europa Press.

Después, añade, desde esa grada, también se lanzaron varios objetos, como vasos de plástico o bolas de papel de aluminio, al sector de la grada con aficionados del Askartza.

"NO PUEDE PASAR"

El propio Mikel Iturgaiz ha denunciado, a través de sus redes sociales, el trato "indignante" recibido en el campo del Gernika "por una panda de maleducados", con "todo tipo de insultos" hacia su persona.

"Una cosa es el fútbol y otra este tipo de acoso", subraya Iturgaiz, que también expresa su agradecimiento al Gernika Sporting y a sus jugadores por su apoyo y al equipo de árbitros, que "se han dado cuenta y me han apoyado". "No es que me moleste, es que esto hoy en día no puede pasar... Respeto! Da igual el pensamiento de cada uno! creemos una sociedad mejor", concluye.