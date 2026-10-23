Miles de personas se movilizan en Vitoria-Gasteiz contra los desahucios y la "brutalidad policial"

Miles de personas se manifiestan convocados por el Sindicato Socialista de Vivienda, en Vitoria-Gasteiz - SINDICATO SOCIALISTA DE VIVIENDA

VITORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este viernes por la tarde por las calles de Vitoria-Gasteiz en protesta por los desahucios y la "brutalidad policial" contra quienes protagonizan acciones de apoyo a las familias que son expulsadas de sus viviendas.

La protesta, iniciada a las siete de la tarde en la plaza de la Virgen Blanca, ha sido convocada por el Sindicato Socialista de la Vivienda y se ha desarrollado horas después del desahucio de una familia con seis menores de edad del piso en el que vivían de alquiler en el barrio Sansomendi de la capital alavesa.

Los manifestantes, algunos de ellos portando banderas rojas y escoltados por patrullas policiales, han coreado lemas como "Pase lo que pase, unidad de clase", "Vergüenza me daría ser policía", y han llamado a la "lucha" como "único camino", a parar los desahucios y a hacer frente a la "violencia policial".

Según las cifras aportadas por el Sindicato Socialista de Vivienda, durante la protesta de esta mañana contra el desalojo han resultado heridos 90 participantes en la movilización.

Al inicio de la movilización de esta tarde, el Sindicato Socialista de la Vivienda ha informado de que la familia dormirá está noche en un albergue municipal. La marcha ha concluido con la lectura de un comunicado en el que los convocantes han mostrado su "solidaridad, apoyo y cariño para los padres y los seis hijos de la familia" deshauciados.

"Lo que hemos visto hoy no es un caso aislado, no es un accidente, es la realidad cotidiana de la clase trabajadora bajo este sistema cruel e injusto. En Gasteiz, solo este mes se han dado cuatro desahucios con menores y sin ninguna alternativa", han censurado. Además, han exigido la puesta en libertad de los detenidos.