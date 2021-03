Gobierno Vasco dice que sería "un error" pensar en salir de vacaciones en Semana Santa o ir a la final de Sevilla

Zupiria afirma que "lo apremiante" ahora es concluir la vacunación de los mayores, "pero no hay vacunas suficientes"

BILBAO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha afirmado que sería "un error" pensar en salir de Euskadi de vacaciones en Semana Santa o ir a la final de Sevilla para asistir al partido del final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club. También ha advertido de que, al día siguiente, no puede haber celebraciones masivas, y ha anunciado que ni el Lehendakari ni ningún miembro del Gobierno irán a La Cartuja.

Además, ha asegurado que, en estos momentos, con la pandemia de la covid-19, "lo crítico y lo apremiante" es concluir la vacunación de las personas mayores, pero ha apuntado que "no hay vacunas suficientes" para inocularlas a todo este colectivo.

En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, Zupiria ha aludido a la comparecencia pública del Lehendakari del pasado 5 de mayo tras el LABI, en la que afirmó que, quien "esté pensando en la Semana Santa, mejor que piense en el verano", para precisar que Iñigo Urkullu quería decir que hay que fijarse en qué situación se estaba a primeros de julio del año pasado, con unas incidencias de la covid "bajísimas", y también en que "todavía quedan unos meses por delante, en los que se va a tener que ser riguroso".

Este rigor, según ha indicado, lo tendrán que mantener "todos, el sistema sanitario, las autoridades cuando toman decisiones y todos como ciudadanos, cuando hay que cumplir las normas". "Sería un error que dentro de un mes, en abril, estuviéramos pensando en salir de aquí de vacaciones o ir a la final a Sevilla", ha advertido.

El portavoz del Ejecutivo ha recordado que el final de Copa 2020 se celebrará a puerta cerrada, sin público, "como debe ser", y ha insistido en que tampoco tiene que haber celebraciones al día siguiente.

Tras señalar que Urkullu todavía no ha recibido invitación para asistir a La Cartuja, ha explicado que el Gobierno ha decidido que ni el Lehendakari "ni ningún otro representante" del Ejecutivo vasco irá a ese partido.

También se ha referido a la noticia de que se han concluido en el Museo Marítimo de Bilbao-Itsasmuseum los trabajos de restauración de la Gabarra del Athletic que entran en su fase final con la prueba del agua, para apuntar que espera que sea para comprobar "que no se hunda, no para prepararla para una celebración". "Creo que no deberíamos estar fomentando ninguna ilusión en torno a una celebración masiva en este momento", ha apuntado.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha calificado de "despropósito" que ayer, en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Wanda Metropolitano, los aficionados se aglomeraran sin respetar la distancia de seguridad. "Es algo que no tenía que haber sucedido, pero ha ocurrido una cosa más grave que esa y es que se ha jugado una final de copa de balonmano en un estadio en el que habido 1.300 o 1.600 personas", ha advertido.

Por ello, ha dicho que el Gobierno Vasco considera que "la situación no está como para tener público en instalaciones deportivas y mucho menos esas aglomeraciones". "Espero que nadie esté pensando en celebraciones el 4 de abril, después de la final de Copa. Porque, si no es en Bizkaia, será en Gipuzkoa, pero alguien ganará, y no creo que sea el momento de celebraciones masivas o comportamientos como ese que hemos visto", ha aseverado.

VACUNACIÓN

Bingen Zupiria ha señalado que el Ejecutivo es consciente de que la vacunación "genera muchísima ansiedad" en la ciudadanía, algo que "está ocurriendo en toda Europa". "Nuestra obligación es ser lo más diligentes y hacerlo lo mejor posible", ha añadido.

Según ha apuntado, "el punto crítico, apremiante, es terminar la vacunación de las personas mayores", pero ha admitido que no se disponen de las vacunas necesarias para ello.

"Tenemos miles de vacunas que podemos administrar a personas menores de 55 años, pero no esas que necesitamos para vacunar a los más mayores en dosis suficientes y, además, creemos que hay que mantener una reserva para que esas personas, en cualquier escenario, vayan a poder tener la segunda dosis que consiga su inmunidad máxima", ha manifestado.

Asimismo, ha mostrado la preocupación del Gobierno por que la oposición "cuestione permanentemente criterios profesionales" y no le parece "de recibo".

"En la crítica política, desde que comenzó la pandemia, ha habido una dureza tremenda. Ha habido muchas decisiones que no se han entendido o respetado y fue muy complicada la vuelta al trabajo en las empresas e industrias en abril del año pasado, la vuelta al sistema escolar presencial en junio del año pasado. Fue durísima el inicio del curso en septiembre porque hubo unas críticas tremendas", ha remarcado.

Tras apuntar que ahora las críticas se centran en el proceso de vacunación, ha recordado que el problema es generalizado en toda la UE, "hasta el punto que hay estados europeos que han decidido ir a Israel a comprar más vacunas, como Austria y Dinamarca".

Bingen Zupiria ha señalado que el pasado viernes, el LABI (Plan de Protección Civil de Euskadi), que acordó la recuperación de la movilidad interna en Euskadi, lo primero que hizo fue analizar el informe realizado sobre la situación actual de los técnicos, sanitarios y científicos, que destacaba el descenso del número de contagios "de forma importante", pero sin que se haya llegado a los niveles de julio o agosto del pasado año, "que serían la referencia a la que se debería mirar".

Además, ha subrayado que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, se encuentra "preocupada" por el nivel de ocupación de las UCIs, porque los enfermos que ingresan en ellas "necesitan un tiempo para recuperarse y siguen llegando otras personas con necesidad de ser atendidas ahí".

También ha remarcado que en el centro y este de Europa "está costando muchísimo que desciendan los números de contagios y se advierte preocupación porque la incidencia se mantiene y la presencia de nuevas variantes es importante".

COMPORTAMIENTOS

Zupiria ha recordado que el porcentaje de población que se ha contagiado del coronavirus este año es el 7%, lo que quiere decir que hay un 93% que no se ha contagiado, y cree que una de las razones es que ha habido "muchísima personas que han tomado conciencia de la situación y han tomado el gobierno de su propia salud".

"La mayoría ha actuado de forma correcta", ha dicho, para apuntar que, no obstante, "es evidente que todos los fines de semana", y cuando se piensa que se está mejor, "se producen encuentros" sociales, en los que se incumplen y relajan las normas y "para los que siempre hay una excusa". Además, ha dicho que se dan otros episodios en los que se consume alcohol y se "provocan situaciones inconvenientes".

A su juicio, se han vivido muchos meses con pandemia en los que se ha vivido "una tensión muy importante". "Hay personas que prefieren el establecimiento de medidas muy rigurosas para evitar estas situaciones. Nosotros pensamos que tiene que haber un mínimo de libertad para mantener una vida social, la que pueda ser posible dentro de unos márgenes de seguridad, y creo que también está ahí la responsabilidad de cada uno para actuar como es debido", ha manifestado.

Zupiria ha reiterado que la mayor parte de los hosteleros son "muy conscientes del riesgo que corren y están haciendo esfuerzos muy serios" para que todos los clientes se comporten "como es debido". "El problema es nuestro", ha aseverado.