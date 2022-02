La ampliación de la OTA generará 3.590 plazas de aparcamiento en San Ignacio-Ibarrekolanda-Elorrieta y 630 en La Peña

Los residentes de estos barrios ya han solicitado más de 3.000 tarjetas nuevas de la OTA, que estará en funcionamiento a partir de abril

La ampliación del estacionamiento regulado en Bilbao generará 3.590 plazas de aparcamiento en San Ignacio, Ibarrekolanda y Elorrieta y otras 630 en La Peña. Los residentes de estos barrios ya han solicitado más de 3.000 tarjetas OTA, según ha informado este jueves el concejal adjunto de Movilidad y Sostenibilidad, Álvaro Pérez.

El pleno de este jueves ha aprobado de forma definitiva, con los votos de PNV y PSE y la abstención de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP, la ordenanza reguladora del ámbito territorial de aplicación del sistema de estacionamiento regulado para la extensión la OTA a los barrios de San Ignacio, ibarrekolanda, Elorrieta y la Peña.

El concejal adjunto de Movilidad y Sostenibilidad, Álvaro Pérez, ha precisado que aprobación se lleva a cabo una vez cumplido con todos los plazos necesarios para su tramitación, siendo las alegaciones de los interesados en el procedimiento uno de los últimos trámites necesarios.

En ese sentido, ha explicado que dos de las alegaciones presentadas hacían referencia a la implantación de la OTA en otras zonas de Bilbao, una concretamente en el barrio de Uribarri y otra en Arangoiti, pero ambas se han desestimado al no entrar dentro del marco geográfico al que se refiere esta ordenanza.

Otra de las alegaciones fue presentada por la Asociación vizcaína de empresarios de talleres de reparación de vehículos que alegaban la necesidad de más de un distintivos, dado que su flota es mayor de un vehículo. También se ha desestimado debido a que no se refiere a la extensión del ámbito territorial, sino a la gestión de éste, materia que es objeto de la ordenanza de aparcamiento y estacionamiento, ha precisado.

La cuarta alegación hace referencia a la creación de un convenio con el municipio de Arrigorriaga para la gestión de la OTA, un tema, ha dicho Pérez, que no es para "resolverlo en una alegación", sino que se deberá hacer "un trabajo entre los dos ayuntamientos implicados para buscar la mejor solución".

Por ello, ha anunciado, en la ordenanza de aparcamientos y estacionamiento se incluirá una disposición adicional que recoge que el

Ayuntamiento "podrá firmar convenios de colaboración con municipios limítrofes que tengan un sistema de control de estacionamiento similar al del municipio de Bilbao para el mutuo reconocimiento de los títulos que emitan, a condición de reciprocidad".

Álvaro Pérez ha asegurado que la intención municipal es "extender paulatinamente el sistema OTA a todos los espacios de la Villa", extensión para lo que se buscará "la participación y el consenso de la ciudadanía".

Por otro lado, ha destacado que con la ampliación aprobada hoy se

genera un total aproximado de 3.590 plazas aparcamiento en zona OTA en San Inazio, Ibarrekolanda y Elorrieta, y otras 630 plazas en La Peña.

Además, ha señalado que ya se han solicitado más de 3.000 tarjetas OTA nuevas por parte de los residentes de los barrios de San Ignacio, Ibarrekolanda, Elorrieta y La Peña, lo que demuestra, según ha dicho,

"la gran aceptación por parte de los vecinos por el servicio que demandaban", que estará en funcionamiento a partir de abril.

GRUPOS MUNICIPALES

La portavoz de Elkarrekin, Ana Viñals, ha indicado que, aunque esta Ordenanza tenía como objetivo la ampliación de la OTA a los barrios de San Ignacio, Ibarrekolanda y La Peña, "era de esperar que, entre las alegaciones ciudadanas, se iba a solicitar la ampliación a otras zonas".

De hecho, ha destacado, dos de las cuatro alegaciones presentadas solicitan la implantación de la OTA en las calles Bakio, Santurtzi, Gorliz, Plentzia de Uribarri y Monte Elorriaga desde el número 7 al 12 en Arangoiti.

Sin embargo, ha apuntado, el personal técnico municipal desestima estas alegaciones "alegando que estas calles pertenecen a barrios que no están incluidos en la modificación". Tras entender el "razonamiento técnico", ha insistido en la necesidad de ampliar a más barrios la OTA.

Por eso, ha explicado, una las enmiendas que su grupo presentó y que fue rechazada se centraba en la necesidad de añadir un artículo concreto en la Ordenanza en el que se definiese, "de manera clara, los criterios y pasos a seguir para que cualquier persona o barrio sepa que pasos dar para solicitar la OTA en sus barrios".

Por otro lado, ha compartido la desestimación de la petición de la Asociación vizcaína de talleres de reparación de vehículos de ampliación de la tarjetas OTA por ser "una alegación más de gestión que de extensión".

Por el contrario, se ha mostrado a favor de estimar la alegación de la alcaldesa de Arrigorriaga, Maite Ibarra, que solicita que la Ordenanza contemple municipios limítrofes de Bilbao.

Viñals ha considerado importante plantear que se explore la posibilidad de establecer convenios con municipios limítrofes, como puede ser Arrigorriaga, para "mejorar la efectividad de la política de estacionamientos que desea impulsar el Ayuntamiento de Bilbao, al igual que se hace con otras cuestiones". En ese sentido, ha recordado que La Peña "colinda con los barrios de Santa Isabel, Olatxu y Ollargan del municipio de Arrigorriaga y es importante trabajar conjuntamente para solventar los problemas que puedan surgir".

Por su parte, el concejal de EH Bildu Bruno Zubizarreta ha señalado que, a pesar de que el equipo de gobierno rechazó la enmienda que su grupo que proponía realizar convenios con los municipios colindantes con el objetivo de regular los estacionamientos de las zonas periféricas del municipio limítrofe, ha destacado que en la versión definitiva del expediente de la ordenanza de estacionamiento y aparcamiento "se abre la posibilidad de realizar convenios con los municipios limítrofes que tengan un sistema de control de estacionamiento similar".

En cuanto a las alegaciones que piden extender la OTA a otras calles de estos barrios, Zubizarreta ha insistido en la necesidad de aclarar cuál es el procedimiento establecido para solicitar la ampliación de la OTA en los barrios de Bilbao por parte de los vecinos y ha justificado su abstención porque "la ordenanza de aparcamiento y estacionamiento en sí contiene deficiencias".

Por su parte, el edil del PP Gabriel Rodrigo ha advertido de que cuando en una zona se implanta la OTA, "afecta directamente a la zona colindante", por lo que ha insistido en la necesidad de ampliar el servicio de estacionamiento regulado a áreas como Txurdinaga, junto a espacios no regulados de Uribarri, para que no se conviertan en "zonas refugio, donde aparcar va a pasar de ser un derecho a ser imposible".

A los populares, ha afirmado, no les parece mal la ampliación de la OTA a San Ignacio, Ibarrekolanda, Elorrieta y La Peña, pero ha dicho no entender que no se aproveche "este viaje" y se "atiendan las enmiendas vecinales referidas a las ampliaciones de los barrios de Uribarri y Deusto".

Para cerrar el debate, el alcalde, Juan Mari Aburto, ha explicado que él mismo se reunió con la alcadesa de Arrigorriaga, a la que trasladó la "absoluta disponibilidad" del Ayuntamiento de Bilbao a firmar un convenio, "para lo cual también era necesario que el Ayuntamiento de Arrigorriaga aprobara una ordenanza similar". "Y en eso estamos, colaboración entre dos ayuntamientos vecinos", ha añadido.