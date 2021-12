La AN prohíbe salir de España al ex jefe de ETA Mikel Antza

El ex jefe de ETA Mikel 'Antza' llega a los juzgados de San Sebastián para declarar por el asesinato de Ordoñez entre aplausos de Sortu

El ex jefe de ETA Mikel 'Antza' llega a los juzgados de San Sebastián para declarar por el asesinato de Ordoñez entre aplausos de Sortu - UNANUE-EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha prohibido salir de España al ex jefe de ETA Mikel Albisu, 'Mikel Antza', según ha informado Aiert Larrarte, abogado del imputado en el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez (PP).

'Antza' ha comparecido en los Juzgados de San Sebastián para declarar por vidoconferencia por su presunta implicación en el crimen de Ordóñez el 23 de enero de 1995. El histórico dirigente de la banda ha negado su participación en este atentado.

Tras la vista celebrada después del interrogatorio de Albisu para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Dignidad y Justicia, el abogado del ex jefe de ETA ha afirmado que la Audiencia Nacional ha emitido un auto por el que se aceptan parte de las peticiones de esta asociación.

De esta forma, Mikel Antza no podrá salir al extranjero y, como no dispone de pasaporte, no podrá solicitarlo.

(Habrá ampliación)