De Andrés critica la "hipocresía" de Andueza y advierte de que "Sánchez gobierna por la cobardía" de EH Bildu

Dice que PP no se va a "dejar agarrar" como el PNV, que "se han sometido al círculo de Pedro Sánchez, que es quien lidera al propio PNV"

BILBAO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP del País Vasco y candidato a lehendakari, Javier De Andrés, ha considerado "un escándalo" la "hipocresía" del candidato del PSE-EE, Eneko Andueza, al que ha advertido de que "Sánchez gobierna precisamente por la cobardía y bajeza moral" que el dirigente socialista critica a EH Bildu.

En un acto electoral en Bilbao, junto a la presidenta de Madrid y del PP en esa comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado las palabras del candidato del PSE-EE, Eneko Andueza, en las que criticaba "la indecencia, cobardía y bajeza moral" del aspirante a la Lehendakaritza de EH Bildu, Pello Otxandiano, al afirmar que ETA fue "un grupo armado" y no condenar a la banda. El dirigente socialista ha asegurado que no puede "permitir que esa gente gobierne y muchísimo menos que gobierne gracias a nosotros".

"Uno del PSOE dice que no le va a salir gratis a Bildu no llamar a ETA banda terrorista y es uno del PSOE, del País Vasco, el que dice que no van a contar con su apoyo para gobernar. El grado de hipocresía al que están llegando el Partido Socialista ya es un escándalo, esto causa sonrojo", ha manifestado Javier De Andrés.

El presidente de los populares vascos ha censurado que Eneko Andueza diga que "no puede permitir que esa gente gobierne" cuando el presidente, Pedro Sánchez, "gobierna precisamente por esa cobardía y por esa bajeza moral".

"¿No lo sabe Andueza? Es por esa cobardía y por esa bajeza moral por la que gobierna Sánchez", ha insistido, tras lo que ha denunciado que el Partido Socialista "ha quitado en Pamplona a UPN del gobierno del Ayuntamiento y ha puesto a Bildu" con sus votos.

Según ha indicado, "si Andueza piensa de esta manera, lo que tiene que hacer el próximo domingo es votar a aquellos que sí que hemos cumplido con nuestra palabra" y pedir el voto para el PP vasco.

SE DESPRESTIGIAN

De Andrés ha señalado que, en la campaña de las elecciones vascas, PNV y PSE-EE están diciendo a sus votantes que "no hay que pasar líneas rojas" y que "los de Bildu son muy malos y son de una enorme bajeza moral". "Pero es que en la medida en que más desprestigen a Bildu, más se identifican ellos con lo que son y con los pactos que han sido, porque ellos son socios de Euskal Herria Bildu, el PNV y el Partido Socialista", ha planteado.

Así, ha remarcado que "todo lo que digan contra Bildu se lo merecen ellos, por su hipocresía, por su falta de sinceridad y por su falta, precisamente, de la ética que tenían convenida con el Partido Popular, que era un suelo ético que pasaba por no acordar y no pactar con Euskal Herria Bildu".

Según ha indicado, "si a alguien le preocupa un tema que no es menor, como es el de la defensa ética y del respeto a la vida, a los derechos humanos y a cómo tiene que comportarse un partido político este domingo tiene un único voto, el Partido Popular".

EN LA ÓRBITA DE SÁNCHEZ

Por otro lado, ha señalado que se ha producido "tal presión" que se ha conseguido que el PNV "se integre dentro de la órbita de Pedro Sánchez" y, a su entender, "el conjunto de la izquierda querría para toda España que el Partido Popular se convirtiera en una cosa parecida al PNV, que vota la ley del solo sí es sí, la ley del aborto, la ley de eutanasia, todo el proyecto social e ideológico de Irene Montero" y "todo el modelo económico de Pedro Sánchez".

"Aquí lo han conseguido con el PNV, y piensan que lo pueden conseguir con el Partido Popular", ha señalado el candidato vasco, que ha advertido de que el PP en toda España y también el del País Vasco no se van a "dejar engañar y agarrar" como los jeltzales, que "se han sometido a ese círculo de Pedro Sánchez, que es quien lidera en este momento al propio PNV". El PP, ha subrayado, "no va a entrar ahí" y no se va a "someter al pensamiento único de la izquierda".