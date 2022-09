Andueza comparte el llamamiento de Urkullu a la unidad y pide responsabilidad y "dejar de lado cálculos electorales"

BILBAO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, comparte el llamamiento que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, "a la unidad y los grandes acuerdos" que ha realizado para hacer frente a la actual situación "de inestabilidad" provocada en gran parte por la guerra de Ucrania, y ha pedido responsabilidad y "dejar a un lado cálculos electorales" para ejercer "la cogobernanza y la colaboración".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao para explicar los asuntos tratados en la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSE-EE de este pasado lunes, Andueza ha señalado que, "de alguna manera", también hace suyas las palabras del Lehendakari que, en un adelanto de lo que será su discurso en el pleno de política general del Parlamento Vasco del próximo jueves, llamó ayer a "la unidad y a los grandes acuerdos".

Tras asegurar que los socialistas siempre han sido partidarios de los consensos, ha afirmado que lo han demostrado con hechos. "Estamos gobernando en todas las instituciones porque decidimos comprometernos con la ciudadanía de Euskadi, con la ciudadanía también de España, y a través de todos esos Gobiernos, de la cogobernanza, de nuestra responsabilidad en todas las instituciones, desde el Gobierno de España hasta el ayuntamiento más pequeño, demostramos nuestro compromiso de atender a lo importante, lo urgente, a lo que preocupa a la gente", ha asegurado.

A su juicio, el actual panorama socioeconómico "requiere de responsabilidad, dejar los cálculos políticos y electorales a un lado para hacer frente a esta delicada situación de inestabilidad desde la unidad, desde el compromiso y desde la seriedad, no desde titulares gruesos".

Para el líder del PSE-EE, es momento de demostrar que "efectivamente se está en esa clave de unidad, de colaboración, de cogobernanza y de hacer frente a esta situación".

SOLUCIONES GLOBALES

Durante su comparecencia, Eneko Andueza ha descartado que puedan abordarse las necesidades y retos que afronta la sociedad vasca o las dificultades derivadas de la invasión rusa de Ucrania, sin una visión que aporte "soluciones globales" porque Euskadi no puede ser ajena al entorno geopolítico.

"No podemos abordar los desafíos de la sociedad vasca sin entrar a debatir en los que está inmerso el conjunto de Europa. Esa evidencia se hace más tozuda que nunca hoy que estamos sintiendo en nuestras casas y nuestras empresas las consecuencias de una guerra a 3.000 kilómetros de aquí. Euskadi no es una isla, no podemos ser ajenos a nuestro entorno geopolítico", ha señalado.

Respecto a la escalada de los precios de la energía, ha destacado que los socialistas están actuando desde todos los Gobiernos para mitigar sus efectos y ha defendido el modelo de cogobernanza, basado "en la lealtad y la coordinación". "Estamos respondiendo con todas las herramientas posibles a esta situación", ha recalcado, para afirmar que se adoptarán más medidas para "responder a lo inmediato".

Además, cree que Euskadi tiene pendiente el desarrollo de las energías renovables. "No podemos permitirnos el lujo de que las renovables no lleguen siquiera al 17% del total de la energía que consumimos los vascos", ha añadido. También ha apostado por seguir trabajando para alcanzar una economía neutra en emisiones de gases invernadero para 2050.

(Habrá ampliación)