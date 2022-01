PSE cree que PNV y EH Bildu descalifican la reforma laboral con "excusas sin fundamento" y les pide que la avalen

BILBAO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que PNV y EH Bildu descalifican la reforma laboral con "excusas sin fundamento", y les ha invitado, junto al resto de fuerzas políticas, a avalarla este jueves en el Congreso.

El líder de los socialistas vascos ha defendido así que la reforma supone un cambio legislativo de "enorme calado", que cuenta con el respaldo de los representantes de trabajadores y empresarios.

La Comisión Ejecutiva del PSE, reunida esta tarde, ha analizado esta cuestión y ha confiado en que el jueves "se imponga el sentido común", según ha informado la formación socialista.

A juicio de Andueza, suponen "excusas sin fundamento" las que algunas formaciones, como el PNV o EH Bildu, han utilizado para descalificar la reforma, apelando a la capacidad de decisión del Congreso, que "nunca se ha puesto en duda, cuestionando a la patronal o planteando maximalismos". Además, ha acusado a ambas formaciones de situarse "con el PP y Vox y la reforma de Rajoy".

"Al PNV le molesta ahora la patronal, le molestan los acuerdos que ha alcanzado la patronal con los sindicatos, según nos explica el señor Ortuzar. Cuando en Euskadi se pide respeto para los acuerdos de la Mesa de Diálogo Social las reglas son distintas", ha criticado.

Asimismo, ha lamentado que con EH Bildu "solo cabe el todo o nada, o me das la razón o no hay nada que hacer". "Y no se puede criticar la reforma y, al tiempo, lamentarse por la inestabilidad en el empleo", ha expresado.

Para Andueza, la reforma va a resultar "muy útil contra la precariedad laboral, potencia los contratos indefinidos, recupera la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la negociación colectiva y la ultraactividad indefinida de los convenios, y prevé mecanismos de flexibilidad interna para evitar despidos".