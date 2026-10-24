Andueza dice que el autogobierno socialista no es "levantar fronteras" y defiende una Euskadi plural y abierta a España

Acto del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en Vitoria-Gasteiz - AMAYA DIAZ-EMPARANZA

BILBAO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que el autogobierno socialista no consiste en "levantar fronteras" y, tras defender un "Estatuto sin inmovilismo" y una "identidad sin exclusiones", ha asegurado que quieren que quieren más autogobierno para "mejorar la vida de la gente" y ha apostado por una Euskadi "plural, diversa y abierta a España y Europa".

Andueza ha realizado esta reflexión en el acto político que ha desarrollado el PSE-EE en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz por la celebración del 47º aniversario del Estatuto de Gernika en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz con el lema "La casa de los derechos. Eskubideen etxea".

El dirigente del PSE-EE ha afirmado que ser vasco y socialista significa "defender Euskadi y, al mismo tiempo, sentirse responsable de un proyecto compartido con el resto de España".

El líder socialista ha subrayado la historia del socialismo vasco es "una parte imprescindible de la historia del autogobierno vasco" y ha recordado que en 1979, cuando se ratificaba el Estatuto de Gernika, el histórico dirigente socialista Txiki Benegas reivindicó que los socialistas habían "defendido durante 40 años aquella autonomía arrebatada por las armas" e "hicieron posible recuperarla".

AUTOGOBIERNO, "SELLO DEL SOCIALISMO"

El líder del PSE-EE ha indicado que el autogobierno no es un fin en sí mismo sino la herramienta "para proteger la convivencia, ampliar derechos y mejorar la vida de la gente".

"Y por eso defender hoy el autogobierno es también defender la democracia y los derechos que le dan sentido. Porque el autogobierno vasco, lleva sello y firma del socialismo vasco", ha añadido.

Eneko Andueza ha indicado que los socialistas no necesitan inventarse "un lugar en la historia de Euskadi" porque son "parte imprescindible" de ella. "Antes que nadie, de hecho, porque somos el partido que más tiempo ha estado aquí, el primer partido que echó raíces en Euskadi. Y cuando nuestro autogobierno creció bajo la amenaza de quienes quisieron sustituir los votos por las pistolas, también estuvimos allí", ha agregado.

Por otra parte, ha aludido a quien todavía pretenden presentar la Constitución y el autogobierno como "realidades enfrentadas" cuando la Carta Magna fue el pacto que abrió la puerta a recuperar las instituciones democráticas vascas. Ha asegurado que defender la Constitución era "defender una casa común que puede reformarse, ensancharse y perfeccionarse" y significa "defender el Estatuto" al ser el marco legal que lo garantiza.

Andueza ha señalado que el Estatuto es "memoria convertida en institución, es pluralidad convertida en convivencia". "Es identidad convertida en autogobierno. Es un pacto entre diferentes que nos hace más iguales", ha añadido.

Por eso, según ha apuntado, quieren cumplirlo y seguir "avanzando" porque el Estatuto "no es una pieza de museo, aunque algunos lo quieran vender así" sino una herramienta para gobernar el presente y "construir el futuro de una Euskadi plural y diversa".

Tras recordar que en 1979 ya defendían "una Euskadi para todas las personas que viven y trabajan en esta tierra", Andueza ha añadido que también "independientemente de cómo se llamen, de dónde vengan, de qué lengua hablen, de cómo piensen o de a quién voten".

"EUSKADI, DE NINGÚN PARTIDO"

Andueza ha afirmado que en democracia "nadie tiene más legitimidad por gritar más fuerte, por envolverse más veces en una bandera o por proclamarse propietario exclusivo de un país". Por lo tanto, ha asegurado que Euskadi "no pertenece a ningún partido".

A su juicio, autogobierno significa capacidad para decidir, pero también "responsabilidad para responder". En este sentido, ha añadido que ahora que están cerca de completar "nuevas transferencias y culminar el desarrollo estatutario", su mensaje es "más autogobierno, sí, pero para gobernar mejor, servir mejor y que la ciudadanía vasca viva mejor, fortalecer los servicios públicos y combatir las desigualdades".

"Nunca hemos querido autonomía simplemente para administrar competencias. Queremos herramientas políticas para transformar la sociedad porque el autogobierno no se mide solo por el número de competencias, se mide por la capacidad que esas competencias nos dan para mejorar la vida de la gente", ha indicado.

Andueza ha defendido que el autogobieno socialista "no consiste en levantar fronteras" sino "en derribar desigualdades", defender a los trabajadores, las clases medias, la juventud y los mayores.

"Nuestra patria no es solo un mapa. No es solo una bandera. No son solo unas instituciones. Nuestra patria es una nómina, una pensión, una escuela pública, un centro de salud. Y hoy, sobre todo, una vivienda", ha indicado Andueza, que ha señalado que la vivienda debe convertirse en el "quinto pilar" del Estado del bienestar.

Andueza cree que Euskadi "no necesita elegir entre tener identidad propia y compartir un proyecto común" y ha defendido una "Euskadi fuerte en una España fuerte, una España que sea fuerte porque reconoce su diversidad, no porque la niega y una Euskadi abierta a Europa".

Ha abogado por "una Euskadi plural, orgullosa de su diversidad y de su autonomía". "Por eso reivindicar hoy el Estatuto significa también defender los valores y derechos que reconoce (...) Esa es la Euskadi que defendemos: plural y diversa, orgullosa de su identidad y de su autogobierno, abierta a España y a Europa", ha dicho.

Andueza ha indicado que ser socialista significa "memoria sin nostalgia, estatuto sin inmovilismo, identidad sin exclusiones. autogobierno para dar respuestas a los problemas y democracia con derechos".

Según ha apuntado, quieren una Euskadi que "no necesite levantar muros para reconocerse a sí misma, segura de su identidad, orgullosa de su autonomía y responsable de su futuro", una Euskadi de todos y para todos"

Eneko Andueza ha indicado que, si hace 47 años defender el Estatuto significaba "defender la democracia recién recuperada, hoy defender esa democracia exige también proteger los derechos que le dan contenido".

EXTREMA DERECHA

En este sentido, ha señalado que "ninguna democracia puede darse nunca por conquistada para siempre" y ha advertido de que crece en España y en Europa "una extrema derecha que convierte el miedo en combustible político, que enfrenta al trabajador con el inmigrante, que cuestiona derechos conquistados".

Eneko Andueza ha abogado por levantar "un Frente de Defensa de los Derechos". Ha señalado que la democracia es la casa común que tiene como cimientos "la libertad, la igualdad y la dignidad", cuyos pilares son la educación, la sanidad, las pensiones, la protección social y la vivienda.

En este sentido, ha manifestado los derechos "como las casas también se pueden derribar y, dentro de unas semanas, habrá la oportunidad de "defender los derechos en las urnas".

Tras indicar que no se trata solo de elegir un gobierno, ha advertido que cuando algunos plantean recortar derechos su respuesta es que España avanza "cuando amplía derechos".

MAIDER ETXEBARRIA

El acto ha contado también con la intervención previa de la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha señalad que el Estatuto es una "herramienta esencial para construir comunidad a pesar de las diferencias".

Etxebarria ha indicado que ahora que "otros ponen el foco en la división y el enfrentamiento, en los discursos excluyentes, Vitoria-Gasteiz defiende el espíritu de pacto de aquel Estatuto para reivindicarse como ciudad de acogida". "Un núcleo urbano de respeto, empatía y entendimiento que huye de posturas radicales. Que supera viejos clichés y mira al futuro con ambición", ha añadido la alcaldesa que cree que el autogobierno es "una oportunidad para entenderse en toda la escala institucional".