Andueza dice que el frente de izquierdas que propone Otegi es "un invento ya repetido" en el que no participará el PSE

Diferencia entre reforma del Estatuto y nuevo estatus, que supone "romper con el marco legal y de convivencia"

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que el planteamiento de Arnaldo Otegi de conformar en Euskadi un "frente de izquierdas plural" es "un invento que ya se ha repetido más veces, no ha salido bien" y del que el PSE-EE no tomará parte.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha apostado además por "diferenciar entre reforma del Estatuto y nuevo estatus", que supone "romper con el marco legal y de convivencia".

Por otro lado, ha subrayado que el PSE aspira a ganar elecciones, a gobernar y marcar el ritmo de los gobiernos en Euskadi, algo que, a su juicio, ya están haciendo.

"Un alto porcentaje del acuerdo de gobierno entre PNV y PSE es el programa electoral de los socialistas y marcamos el ritmo. Vamos a ser clave en las próximas elecciones municipales y forales y en las autonómicas. No solo tenemos la llave de los gobiernos sino la de ser una palanca transformadora y de cambio de este país", ha argumentado, para añadir que el PSE siempre estará en la "suma de la estabilidad y la convivencia", por lo que nunca alimentará gobiernos que entren en derivas que "generen rupturas".

Sobre la propuesta del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de conformar un frente de izquierdas plural en Euskadi, Andueza ha afirmado que el planteamiento le suena a "un invento que ya se ha repetido más veces".

"Lo digo desde el máximo respeto a algunas personas de una izquierda anterior que ahora parece que quieren sumar voluntades para ese bloque. Lo han intentado más veces y ese invento no ha salido bien", ha insistido.

En esta línea, ha defendido que "la autentica izquierda vasca, la izquierda vasca de verdad", siempre la conforma el PSE-EE, y ha advertido que cuando EH Bildu "habla de bloque de izquierdas habla de un bloque soberanista".

"EH Bildu es un partido soberanista por encima de todo. Si algunos quieren entrar en ese proyecto me parece legítimo y respetable, pero el PSE nunca va a participar de ese tipo de inventos", ha resaltado.

Por otro lado, ha apostado por "diferenciar entre reforma del Estatuto y nuevo estatus", aunque "desde el mundo nacionalista y abertzale se quiere mezclar y no tiene nada que ver".

"La reforma y el fortalecimiento del Estatuto es una cosa y el nuevo estatus es otra cosa muy diferente. Es un nuevo modelo a través del cual se traspasan todas las líneas de legalidad y se rompe con el marco legal y de convivencia. Nosotros estamos por el fortalecimiento y reforma de un Estatuto, herramienta fundamental para gobernar", ha defendido.

De este modo, ha considerado que cuando el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, afirma que 'habrá una ventana de oportunidad para el nuevo estatus a finales de 2023 o principios de 2024' será porque

el PNV "tendrá intención de tirarse a los brazos de EH Bildu".

"Ellos sabrán lo que hacen. Están en su perfecto derecho. El PSE no va a estar ahí y no vamos a defender un nuevo estatus que nos traería a épocas pasadas cuando Ibarretxe contribuyó a romper el país en dos", ha añadido.

ANDALUCÍA

Respecto a cómo pueden influir las elecciones andaluzas de este domingo en la legislatura en el Estado, Andueza ha abogado por "diferenciar planos y espacios", aunque ha considerado que desde el ámbito nacional siempre hay que "mirar de reojo a lo que sucede en las comunidades autónomas".

En este contexto, cree grave que el PP "abra las instituciones y ponga la alfombra a Vox", ya que "la ultraderecha no tiene que tener espacio en los gobiernos". "Ya sabemos que el PP no tiene ningún complejo en abrir la puerta en los gobiernos a la extrema derecha y no le importa que Vox le marque el ritmo. Al final, el original se puede comer a la copia y PP está siendo bastante irresponsable", ha añadido.