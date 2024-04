Andueza propone una batería de medidas urgentes para resolver los "flagrantes" problemas de Osakidetza

El candidato socialista reafirma su apuesta por incorporar a 2.000 nuevos profesionales a la plantilla del Servicio Vasco de Salud

VITORIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha propuesto impulsar un conjunto de medidas urgentes para "recuperar la normalidad asistencial" en Osakidetza ante los "flagrantes" problemas de demoras y listas de espera que padece, para lo que ha reiterado su apuesta para incorporar a 2.000 nuevos profesionales a la plantilla estructural del Servicio Vasco de Salud.

Andueza ha participado, junto a la cabeza de lista del PSE-EE por Álava a las elecciones del 21 de abril, Aroa Jilete, en un acto de la formación socialista sobre salud junto al ambulatorio de Txagorritxu, en Vitoria-Gasteiz.

LAS "PRIVATIZACIONES" DE AYUSO

El candidato del PSE ha subrayado que para su partido resulta "absolutamente irrenunciable" que Euskadi siga contando con un sistema "universal, público y de calidad". "Un sistema que mantenga la titularidad pública de los centros y servicios de salud frente a los intentos de privatización de la derecha y de la extrema derecha", ha añadido, tras lo que ha reprochado que el PP vasco tenga "como referente absoluto" el modelo de "privatización" de la sanidad impulsado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Andueza ha reconocido que tras el impacto que supuso la pandemia de covid en el sistema sanitario, Osakidetza "debería de haber regresado ya a la senda de la normalidad". "Debiéramos de haber recuperado ese sistema de salud que teníamos previamente a la pandemia, los estándares de calidad sanitaria a los que la ciudadanía vasca está acostumbrada y a los que tiene derecho", ha precisado.

En la misma línea, ha manifestado que "una cosa es que durante la crisis sanitaria, al sistema vasco de salud se le vieran las costuras, porque eso ocurrió absolutamente en todos los sistemas de salud; y otra, que a estas alturas, después de cuatro años del golpe frontal que sufrimos con aquel virus, no se haya recuperado todavía esa normalidad asistencial".

El candidato del PSE--EE, partido que en la última legislatura ha formado parte junto al PNV del Gobierno Vasco de coalición entre ambas formaciones, ha señalado que "no es razonable" que se mantenga esta situación en Osakidetza. "Eso ya no es normal; es síntoma de un sistema absolutamente agotado, que no responde a las necesidades y a los retos que tiene encima de la mesa", ha añadido.

"ENFADO" DE LOS CIUDADANOS

Por ese motivo, ha asegurado que comprende "el enfado de tantos ciudadanos de Euskadi que ven que sus necesidades no se ven cubiertas en el ámbito sanitario". Por ese motivo, ha explicado que el objetivo "más importante" del PSE es "la recuperación de la normalidad asistencial prepandémica".

Con ese fin, ha propuesto impulsar un paquete de medidas "absolutamente urgentes", la primera de las cuales consiste en incorporar a 2.000 nuevos profesionales sanitarios a la plantilla estructural de Osakidetza y culminar los procesos de aumento y consolidación de personal mediante las OPE ya aprobadas.

Andueza se ha comprometido a trabajar para "recobrar la atención presencial sin demoras", así como a "restablecer los servicios que fueron alterados o suspendidos", y a "garantizar la recuperación inmediata de los plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes".

Tras destacar que estos objetivos son "irrenunciables" y que se han de alcanzar a través de medidas "urgentes", ha añadido que hay otras muchas cuestiones "que necesitan una amplia revisión y amplitud de miras".

De esa forma, se ha mostrado partidario de establecer "una estrategia definida en salud mental", que otorgue a esta cuestión "el sitio y la relevancia que se merece". En este sentido, ha subrayado la necesidad de ofrecer una "atención inmediata y continuada para que los tratamientos sean efectivos y para que se puedan prevenir suicidios".

A su vez, ha planteado la importancia de "mejorar la atención pediátrica", a través de la ampliación de los programas de salud bucodental y "la prestación de gafas, lentillas y audífonos". También se ha comprometido a "reforzar la Atención Primaria con los Puntos de Atención Continuada (PAC), y a ampliar las medidas frente a patologías oncológicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, o la covid persistente.

Andueza ha asumido, además, que se debe abordar la mejora de la atención a las personas afectadas por enfermedades raras, y ha advertido de que no se puede aplazar "ni un segundo más" la respuesta al "reto de la cronicidad". En este sentido, ha lamentado que el PNV metiera "en un cajón" la estrategia para enfermos crónicos que diseñó en su día el Gobierno Vasco presidido por Patxi López.

El candidato socialista se ha referido a la situación concreta de la atención sanitaria en Álava, donde ha denunciado que "el exceso de pacientes en las listas de espera es una cuestión que ya pasa a ser más que flagrante". "Hay que adoptar cambios en las gestiones urgentes para desbloquear las listas de espera y, desde luego, reducir notablemente los tiempos".

Con ese fin, ha subrayado la conveniencia de potenciar la Organización Sanitaria (OSI) Araba "como verdadero eje de la gestión asistencial en cirugías, en consultas externas, y en las pruebas complementarias". Además, ha manifestado que se ha de acometer "la reordenación de todo el sistema", con la reforma del Hospital Universitario de Txagorritxu y la "implementación" del Hospital de Santiago.

A su vez, ha propuesto crear un Punto de Atención Continuada (PAC)en el Centro de Salud de Lakuabizkarra "con la dotación humana y material que sea precisa para dar cobertura asistencial mañana, tarde y noche".

Por otra parte, con el fin de reforzar la atención primaria, ha propuesto tramitar de manera urgente la construcción de un nuevo centro de salud en la zona sur de Vitoria a Gastéis, con el que se pueda "dar respuesta a las nuevas necesidades del barrio de Goikolarra, a San Cristóbal y a Adurza". Además, ha destacado que también se han de acometer mejoras en las infraestructuras sanitarias de Llodio y Rioja Alavesa.

"Recuperar el prestigio perdido por Osakidetza no es algo que se pueda despachar con tres hojas en el programa electoral, como han hecho algunos", ha advertido. Andueza ha destacado que fue el PSE el que "sitúo a Osakidetza en puestos de liderazgo" y que son los socialistas quienes pueden "volver a situarla donde se merece".

Andueza ha añadido que para poder adoptar todas estas medidas, "hay que votar a quien a partir del día 21 de abril va a decidir no solo quién va a gobernar en este país, sino cómo se va a gobernar en este país y qué políticas se van a hacer".

SALUD MENTAL Y JÓVENES

Por su parte, Jilete ha destacado la preocupación del PSE por la salud mental. La candidata socialista ha recordado que en Euskadi, uno de cada seis jóvenes sufra ansiedad o depresión, y que "una parte de los jóvenes se plantea el suicidio como una salida" a sus problemas.

También ha mostrado su preocupación por el hecho de que "muchos jóvenes vascos se enfrenten a barreras en el acceso a terapia", y ha lamentado que la salud mental "aún siga siendo un tema tabú y todavía no esté en la agenda de muchos partidos".

Por todo ello, ha afirmado que el PSE se compromete a implementar la Red de Salud Mental en Álava; a crear unidades y servicios de atención especializada en esta materia "para dar una asistencia integral a los trastornos de la conducta autista"; así como a poner en marcha una Unidad de Trastorno de la Conducta Alimentaria.