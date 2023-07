Andueza reprocha a Feijóo que recurra a "mentiras" para ocultar la "gravedad" de su "amistad" con Marcial Dorado

El líder del PSE destaca que la campaña ha evidenciado la realidad de un PP "heredero de quienes que nos tuvieron sumidos en la dictadura"



VITORIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reprochado al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que trate de ocultar con "mentiras" la "gravedad" que tiene el hecho de que mantuviera una "amistad" con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Andueza, que ha participado este viernes en un acto electoral en Vitoria-Gasteiz, ha subrayado que esta campaña está sirviendo para poner en evidencia las "costuras" de Núñez Feijóo y de un Partido Popular "heredero de aquellos que nos tuvieron 40 años sumidos en una dictadura".

En su intervención, Andueza se ha referido a las explicaciones aportadas por el lider del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno sobre su pasada relación con Marcial Dorado, condenado en 2009 a diez años de cárcel por un delito de tráfico de drogas y a seis años de cárcel, en otra sentencia dictada en 2015, por blanqueo de capitales.

El secretario general del PSE ha afirmado que esta campaña electoral ha servido para "advertir de peligros" y "destapar mentiras". "La última, por cierto, de la boca, cómo no, una vez más, del señor Feijóo, que nos ha dicho que cuando conoció a Marcial Dorado no era un narcotraficante, simplemente era un contrabandista", ha afirmado Andueza.

"PASEOS EN EL 'NARCOBARCO'"

El dirigente socialista ha ironizado sobre esta última explicación aportada por Núñez Feijóo. "Nos hemos quedado mucho más tranquilos; Marcial Dorado era sólo un contrabandista y eso, evidentemente, le quita todo signo de gravedad a su amistad y a sus paseos en el 'narcobarco'", ha manifestado el líder del PSE, en referencia a las fotografías de la década de 1990 que muestran al líder del PP y a Marcial Dorado posando juntos en una embarcación de recreo.

La campaña --ha añadido Andueza-- también ha servido "para que todos tengamos muy claro que ha vuelto el verdadero Partido Popular". "El de siempre; el que nació con 'Los siete magníficos'; el que se bautizó como Alianza Popular; el que es heredero de aquellos que no estuvieron 40 años sumidos en una dictadura y que desde luego no va a tener ningún escrúpulo en gobernar de la mano de sus hermanos, los ultraderechistas de Vox", ha añadido.

Ante esta situación, ha subrayado la necesidad de "concentrar el voto en torno al Partido Socialista", dado que este es "el único que tiene posibilidades reales de impedir que la derecha y la extrema derecha gobiernen este país".

"REGALAR ESCAÑOS A LA DERECHA"

Andueza ha avisado de que votar a formaciones que no van a poder "parar" a PP y Vox es "regalar votos y escaños a la derecha y a la extrema derecha".

De esa forma, ha pedido a los ciudadanos que "no echen su voto a la basura" votando a formaciones que "no van a llegar al porcentaje necesario para sacar un escaño", a las que solo pueden aspirar a unos pocos diputados, o a los partidos que "no dicen" cual va a ser su postura en la sesión de investidura del próximo presidente.

DATOS DE EMPLEO

El lider del PSE también ha aludido a los últimos datos sobre el mercado laboral en Euskadi, donde el paro se sitúa en el 7,4%. Andueza ha subrayado que "no se conocían unos índices tan bajos de desempleo desde 2008", y que la situación de Euskadi en este aspecto es "envidiable".

En este sentido, ha subrayado la influencia que la reforma laboral impulsada por el PSOE ha tenido en esta mejora del mercado laboral. "Es gracias a una reforma que los socialistas sacamos prácticamente a pulso en el Congreso de los Diputados, a pesar de los votos en contra de algunos partidos vascos y también de la derecha, de la ultraderecha, y de algunos tránsfugas", ha añadido.

En el acto de este viernes también han intervenido los cabezas de lista del PSE-EE por Álava para el Senado, Julia Liberal, y el Congreso de los Diputados, Daniel Senderos.

"EL COLOR DE LOS BILLETES"

Senderos ha afirmado que "entre la izquierda y la derecha sí hay color: el color de los billetes que Feijóo quiere recuperar para las grandes fortunas, y los grandes beneficios de la banca y las empresas energéticas".

Liberal, por su parte, ha denunciado que el líder del PP "se ha dedicado a poner en cuestión la convocatoria de estas elecciones; a poner en entredicho el proceso electoral; a cuestionar el trabajo y la transparencia de los trabajadores de Correos; y a avisar de que derogarán todos los acuerdos de progreso llevados a cabo esta legislatura".