Arriola: "La sentencia del TC avala la capacidad del Gobierno Vasco de penalizar la vivienda deshabitada"

Actualizado 02/10/2018 17:45:41 CET

VITORIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha valorado de forma "positiva" la sentencia del TC sobre la Ley de Vivienda porque cree que "se convalida, sin restricción alguna", la capacidad del Gobierno Vasco para "actuar sobre la vivienda deshabitada que no cumple con su función social", tanto a la hora de definir cuándo una vivienda puede calificarse de deshabitada, como a la hora de "desplegar los instrumentos previstos en la norma para incentivar su ocupación o penalizar su falta de uso".

Arriola ha comparecido en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno para valorar la sentencia que el Tribunal Constitucional ha dictado el pasado 19 de septiembre sobre la Ley de Vivienda aprobada por el Parlamento Vasco en junio del año 2015.

Según ha recordado, la Norma vasca fue recurrida por el Gobierno del PP en marzo de 2016 alegando que varios de sus preceptos excedían de las competencias de la comunidad autónoma.

Se impugnaron 13 artículos y/o apartados y la disposición adicional primera. La mayoría de ellos hacían referencia a la definición de vivienda deshabitada y a las herramientas de actuación sobre ellas cuando se considera que no cumplen la función social que establece la ley.

El titular de Vivienda ha valorado de forma "positiva" la sentencia porque "con ella queda reafirmada la función social de la vivienda y la plena competencia de la Comunidad Autónoma para regularla".

Además, ha explicado que "se convalida, sin restricción alguna, la capacidad del Gobierno Vasco para actuar sobre la vivienda deshabitada que no cumple esa función social, tanto a la hora de definir cuándo una vivienda puede calificarse de deshabitada, como a la hora de desplegar los instrumentos previstos en la norma para incentivar su ocupación o penalizar su falta de uso".

"Vamos a poder aplicar la Ley de Vivienda en todos sus extremos fundamentales con plena seguridad jurídica", ha subrayado antes de insistir en que la sentencia es "positiva" porque "ratifica la ley de Vivienda en cuestiones básicas".

Arriola ha explicado que en su sentencia "el TC avala la exigencia a las personas propietarias o tenedoras de vivienda atender su función social" que la ley considera que se incumple cuando están desocupadas "de forma injustificada", y también "respalda la definición de vivienda deshabitada, así como su alquiler forzoso en zonas de fuerte demanda y necesidad".

También ha indicado que el TC "da el visto bueno" a los medios que establece la ley para acreditar que una vivienda está desocupada, así como la capacidad de los ayuntamientos o del Gobierno Vasco para proceder a su expropiación forzosa en caso de necesidad.

La sentencia respalda, asimismo, la creación de un registro de los agentes que intervienen en el mercado inmobiliario "como garantía para los consumidores" y como única condición de que sea voluntario.

ARTÍCULOS DECLARADOS NULOS

No obstante, Arriola ha explicado que sí se ha declarado la nulidad del artículo 9.4 sobre expropiación temporal y urgente del uso de las viviendas en el caso de las personas vulnerables afectadas por procedimientos de desahucio, por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler. Por la misma razón se anula el artículo 74 que desarrollaba las condiciones para aplicar esta medida.

El consejero ha informado de que aunque se valida la expropiación temporal del uso, el TC no acepta que se aplique la urgente aplicación prevista en la Ley de expropiación forzosa.

Según ha apuntado, en los casos de expropiación la sentencia no distingue entre personas físicas propietarios o jurídicas, siempre que se produzca un incumplimiento de la función social de la vivienda y haya una demanda contrastada en el entorno físico de personas que estén demandando una vivienda pública o social.

"A partir de ahora, el Gobierno y los ayuntamientos tenemos una herramienta importante de gestión, como es la regulación de la vivienda vacía, que espero que nos va a permitir poder incrementar la oferta para la ciudadanía", ha explicado.

UNA LEY "MUY GARANTISTA"

No obstante, ha recordado que la ley es "muy garantista" y contempla las situaciones en las que una vivienda se considere deshabitada de forma que "no va a suponer que el gobierno o los ayuntamientos van a proceder a una ola expropiatoria", sino que se trata de que "haya una compensación entre las políticas de incentivo de vivienda en alquiler y de las medidas punitivas en el caso de que no se haga un buen uso de una propiedad como es la vivienda".

El consejero de Vivienda ha recordado que la ley incluye el desarrollo de un registro de viviendas deshabitadas, algo en lo que su Departamento lleva trabajando "desde hace tiempo" y "próximamente" se espera contar con un primer borrador de reglamento para iniciar la tramitación oficial, aunque no ha querido adelantar el número de viviendas.