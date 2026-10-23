ASAFES celebrará el domingo la 'VII Caminata Solidaria' con los problemas de salud mental en Vitoria-Gasteiz

VII Caminata Solidaria - ASAFES

VITORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

ASAFES, la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, celebrará este próximo domingo 25 de octubre su 'VII Caminata Solidaria', una iniciativa enmarcada en la conmemoración del 'Día Mundial de la Salud Mental' y en el 50º aniversario de la entidad.

En una nota, ha señalado que la actividad tiene como objetivo "sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la salud mental, combatir el estigma asociado a los problemas de salud mental y dar a conocer la labor que desarrolla la asociación".

La caminata, de aproximadamente cinco kilómetros y adaptada a todos los públicos, partirá de la plaza Nueva, llegará hasta el Santo de Armentia y finalizará nuevamente en la plaza Nueva. La inscripción, con un coste de 7 euros, incluye camiseta conmemorativa, avituallamiento y participación en un sorteo. La jornada concluirá con actividades festivas y reivindicativas abiertas a toda la ciudadanía, entre ellas propuestas infantiles, música y sorteos.

El 'Día Mundial de la Salud Mental', que se celebra cada 10 de octubre, pone este año el foco en la escucha de las experiencias vividas y en el apoyo comunitario como herramienta para prevenir el aislamiento y promover el bienestar emocional de las personas jóvenes.

ASAFES se suma a esta reivindicación de la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH) que propone el tema a través de diferentes programas de promoción de la salud mental, entre ellos 'Erroak Espacio Joven' y sus iniciativas de sensibilización en centros educativos.

Como entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, ASAFES destinará la recaudación obtenida a proyectos que promuevan la salud mental y mejoren la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias.