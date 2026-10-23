La asociación 'Bizikletaz Adinik ez' cumple diez años "pedaleando hacia una sociedad más inclusiva" en Gipuzkoa - DFG

SAN SEBASTIÁN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Bizikletaz Adinik Ez (BAE) cumple diez años de trayectoria promoviendo una forma diferente de entender la inclusión, la participación social y el envejecimiento activo y "pedaleando hacia una sociedad más inclusiva" en Gipuzkoa.

A través de paseos en triciclos adaptados, la asociación ofrece a las personas mayores y con diversidad funcional la oportunidad de "disfrutar del aire libre, reencontrarse con sus pueblos y ciudades, y seguir formando parte de la vida cotidiana de sus comunidades".

Con motivo de este aniversario, la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere reconocer la labor desarrollada por BAE durante esta década, así como la contribución de la asociación a la construcción de "una sociedad más inclusiva y accesible con el bienestar de todas las personas".

"La participación en la vida comunitaria y el sentimiento de contar con el apoyo de la comunidad tienen un gran impacto en el bienestar de las personas mayores. BAE ofrece una oportunidad magnífica y muy positiva para avanzar en este objetivo", ha destacado la diputada general, Eider Mendoza.

En 2023, el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y BAE pusieron en marcha el proyecto Bizi BAE para extender esta iniciativa por el territorio y facilitar que un mayor número de personas mayores y con diversidad funcional pudieran beneficiarse de ella.

A lo largo de ese año, el proyecto llegó a 14 municipios y 18 residencias, con 25 salidas, 175 participantes y 87 personas voluntarias. En 2024, alcanzó 14 municipios y 19 residencias de las siete comarcas de Gipuzkoa, facilitando que más de 130 residentes disfrutaran de paseos en triciclo acompañados por más de 60 personas voluntarias.

La experiencia obtuvo una valoración muy positiva por parte de los centros participantes. La puntuación media de las salidas fue de 9,89 sobre 10 después de realizarlas, y el 100% de los centros manifestó su interés en repetir la actividad.

La colaboración contribuyó, asimismo, a reforzar la estructura de BAE y sus recursos, con la adquisición de un nuevo triciclo y la elaboración de materiales de apoyo para el voluntariado. Este acompañamiento ha permitido consolidar la iniciativa y favorecer su extensión, acercando una experiencia a más personas y municipios del territorio.

La colaboración con BAE se alinea con las líneas estratégicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa para "avanzar hacia un modelo de cuidados centrado en las personas, que favorezca su autonomía, promueva su participación en la comunidad y contribuya a mejorar su calidad de vida, reforzando la colaboración entre las instituciones, el tercer sector social y los agentes comunitarios".