Asociación de Donantes de Euskadi inicia una campaña para lograr 5.000 donaciones de sangre ante un stock "casi vacío"

El Centro Vasco de Transfusión dice que el sistema sanitario necesita un 40% más de donantes para que no se produzcan "crisis de stock"

BILBAO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Donantes de Euskadi ha puesto en marcha una campaña para conseguir hasta el 31 de enero un total de 5.000 donaciones de sangre que permitan subir un stock "casi vacío", a fin de que el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH) pueda aumentar unas reservas que actualmente permiten contar con sangre para tres días, cuando se necesita disponer de un mínimo que garantice tener cubiertas diez jornadas.

El CVTTH es un centro dependiente de Osakidetza cuya misión es garantizar el abastecimiento y el buen uso de la sangre y los tejidos en Euskadi y, según han explicado a Europa Press fuentes del centro, el sistema sanitario necesita, "como mínimo" un 40% más de donantes para que no se produzcan "crisis de stock", derivadas de periodos vacacionales o de la crisis sanitaria por covid-19.

La campaña puesta en marcha por la Asociación de Donantes de Euskadi, que actúa alineada con el propio Centro de Transfusiones para garantizar las reservas de sangre, realiza "una especie de maratón" desde este pasado lunes hasta el 31 de enero, para tratar de conseguir un total de 5.000 donaciones en este periodo.

La iniciativa ya ha arrancado en las redes y se parte de una "situación bastante compleja" en la medida en que el stock de sangre está "casi, casi vacío", por lo que se precisan diez días para "poder acumular stock" y que no sea "como ha sido hasta ahora, que lo que entraba salía", han apuntado desde el CVTTH.

POSITIVO POR COVID

Respecto a la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad de reducir de 14 a siete días el tiempo de espera para donar sangre tras dar positivo por covid, las mismas fuentes han asegurado que no existe "ningún caso documentado de transmisión por vía sanguínea", por lo que una persona "podría donar en cualquier momento".

En relación a las reservas de sangre, ha alertado de que están "muy justas" casi desde el principio de verano y que, aunque el covid obligó a anular muchas cirugías programadas, existen tratamientos que precisan transfusiones sanguíneas que "no se pueden posponer", caso de los pacientes oncológicos o crónicos, que, según ha dicho, precisan "día a día" de transfusiones, por lo que es preciso que el Centro vasco de Transfusiones cuente con un "stock diario mínimo para su supervivencia".

Según ha indicado el portavoz del Centro de Transfusión y Tejidos Humanos, en Euskadi diariamente se transfunden en torno a unas 300 unidades de sangre como mínimo. Ha recordado también que la sangre es caduca y tiene una vida de 42 días, por lo que el centro precisa de un stock para un mínimo de 10 días, mientras que en la actualidad el stock con que el que cuentan es de solo tres días.

Por ello, el representante del CVTTH ha realizado un llamamiento a que la ciudadanía done, pero ha pedido que no lo haga únicamente "la gente de siempre", porque se precisa ampliarlo a más personas, en la medida en que no se ha podido disponer de los donantes habituales debido a la pandemia por covid, lo que ha provocado una crisis de stock "muy acrecentada" respecto a la donación de sangre.

CONCIENCIAR A LOS JÓVENES

En esta línea, ha destacado que es preciso aumentar la base de donantes y que "la población joven es la que se tiene que concienciar un poco más", para aumentar en un 30% o un 40% la base de donantes actual, porque "las necesidades han demostrado que con lo que hay no resulta suficiente, algo que no sucede únicamente en Euskadi, sino también a nivel estatal, europeo y mundial".

Según ha recordado, las donaciones en el transcurso de la pandemia han disminuido en torno a un 30% o 40%, lo que sumado a las cirugías pospuestas por covid y realizadas posteriormente y que precisan de sangre, ha provocado, junto al periodo navideño y de vacaciones, la "situación crítica" actual.

No obstante, ha aseverado que "no se ha paralizado" ninguna intervención y que todo lo que se obtiene a través de los donantes se envía a los hospitales directamente, pero "no es suficiente", ya que no "da pie a tener un stock de seguridad", que estima en unas 3.500 donaciones. Para alcanzar esta cifra, se necesitan un mínimo de unas 7.500 donaciones mensuales, ha indicado.

El representante de Centro Vasco de Transfusión ha reconocido que los periodos de vacaciones "siempre son malos" en materia de donaciones porque en su época de asueto los ciudadanos "se olvidan" de la donación.

UN 40% MÁS DE DONANTES

Según ha indicado, la pandemia "ha demostrado que con los donantes de siempre no es suficiente", por lo que "el sistema sanitario necesita como mínimo un 40% más de donantes" para que no se produzcan "este tipo de crisis de stock", por lo que ha defendido la necesidad de una concienciación entre la población que habitualmente no dona.

Los requisitos para ser donante pasan por tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar sano. En las unidades móviles y fijas de donación cada candidato rellena un cuestionario y posteriormente se le realiza una entrevista médica para determinar si se es o no apto. Alrededor de un 10% de las personas que desean donar su sangre son consideradas no válidas.