La Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas apoyan las movilizaciones

Publicado 07/03/2019 21:31:55 CET

BILBAO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas, con motivo del 8 de marzo y con el "recuerdo siempre presente de la lucha de miles de mujeres durante tantos años en pos de los mismos derechos que los hombres", ha manifestado todo su apoyo a las manifestaciones, movilizaciones, paros y marchas que este día se desarrollen para seguir avanzando hacia la "plena igualdad mujer/hombre".

En un comunicado, ambos colectivos han expresado que al tiempo de que se congratulan de la igualdad legal mujer/hombre "prácticamente alcanzada en nuestro entorno", no pueden "callar ante la desigualdad real que permanece en la vida cotidiana".

"Porque objetivamente la falta de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una batalla aún por ganar; porque en el ámbito familiar la mujer es todavía la responsable principal de las labores domésticas, la cuidadora principal de niños, de mayores y en su caso de los enfermos. Y porque en ejercer estos roles no está la desigualdad, sino en el hecho de no poder elegir serlo o no, y porque además no se reconoce que esto es también trabajo", han explicado.

Según han denunciado, "siendo mejores estudiantes y obteniendo mejores calificaciones, sus carreras profesionales son más cortas y menos brillantes, con un suelo de barro y un techo de cristal evidentes; porque estar en pareja, estar embarazada o tener hijos aún marca negativamente a la hora de contratar a una mujer; porque hay trabajos feminizados (frecuentemente los peores remunerados) y otros masculinizados, con pocos visos de corregir la tendencia".

Asimismo, han lamentado que "a igual trabajo todavía son muchas las mujeres que cobran menos salario" y la presencia femenina en los puestos de decisión política, social y "sobre todo del ámbito empresarial y financiero, es muy inferior a lo que correspondería a la mitad de la población".

En esta línea, han reprochado que "existiendo una ley contra la violencia de género, las miles de denuncias por maltrato, abusos y agresiones sexuales siguen teniendo como víctimas propiciatorias de forma abrumadoramente mayoritaria a mujeres. Y en la cúspide de la desigualdad, las decenas de mujeres asesinadas a manos de parejas o ex, por el hecho de ser mujer".