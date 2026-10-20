Asociaciones de Martutene y Txomin Enea de San Sebastián se unen para exigir "mejoras urgentes en el servicio de Dbus"

Las asociaciones de Martutene y Txomin Enea se unen para exigir mejoras urgentes en el servicio de Dbus - AA.VV SARROETA AUZO ELKARTEA

SAN SEBASTIÁN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de vecinos Sarroeta y Lanberri, de los barrios de Martutene y Txomin Enea de San Sebastián, respectivamente, se han unido para exigir "mejoras urgentes en el servicio de autobús de Dbus".

En un comunicado, las Asociaciones de Vecinos Sarroeta Auzo Elkartea de Martutene y Lanberri Txomin Enea han informado de la convocatoria de una movilización y rueda de prensa en el Boulevar, este jueves, para denunciar "las carencias estructurales que sufre el servicio de autobuses urbanos (Dbus) en la zona".

Según han informado, se concentrarán a las cinco y media en la parada de Larrunmendi de Martutene para llenar un autobús 26 de línea regular en dirección al Boulevard. Una vez allí, a las 18.05 horas en la calle Elcano número 1 con Boulevard, atenderán a los medios de comunicación para dar cuenta de "una batería de reivindicaciones" que consideran "irrenunciables" para "garantizar la conectividad de los cuatro kilómetros que separan el barrio del centro de la ciudad".

Las asociaciones demandan, entre otras cuestiones, "mejora de frecuencias, reducción de los tiempos de viaje (Línea 26 especial Urumea); la implantación de un autobús directo especial que conecte Martutene y Boulevard "en 5 o 6 paradas"; ampliar el servicio nocturno; extender la línea de Martutene hasta Etxarriene; y una conexión directa con Hospitales (Línea 31).

Además, desde la Asociación de Vecinos Sarroeta desmienten los argumentos de la Concejalía de Movilidad que apuntan a que "la línea 26 es deficitaria", ya que "el número de usuarios ha crecido notablemente, situándola entre las líneas principales de la ciudad", señalan las fuentes vecinales".

"Los usuarios de Martutene tienen derechos y no pueden perder casi una hora de su día a día para hacer un viaje que recorre apenas cuatro kilómetros", han finalizado.