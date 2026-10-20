Aspanovas presenta en Bilbao un centro pionero de atención integral para menores con cáncer y sus familias

Nuevo centro de Aspanovas para la atención integral para menores con cáncer y sus familias. - ASPANOVAS

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Padres y Madres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer de Bizkaia (Aspanovas) ha presentado en Bilbao Ausarta Zentroa, un nuevo Espacio de Salud Integral para menores con cáncer y sus familias, concebido para reunir en un mismo centro diferentes recursos especializados que permitan abordar las necesidades físicas, emocionales y sociales derivadas de la enfermedad y sus tratamientos.

La iniciativa, que Aspanovas presenta como pionera en Bizkaia, incorpora como principales novedades el ejercicio físico oncológico y el asesoramiento nutricional, junto a otros servicios destinados a favorecer la recuperación, el bienestar y la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con cáncer. La apertura está prevista para las próximas semanas.

La presentación, celebrada este martes en Bilbao, ha servido para dar a conocer las características de este nuevo recurso y poner en valor el trabajo desarrollado por la asociación durante años para incorporar nuevas herramientas de salud a la atención del cáncer infantil.

El encuentro, conducido por Marta Fernández Rivera, ha contado con la participación de profesionales vinculados a los futuros servicios del centro y de familias que han compartido sus experiencias ante la enfermedad.

La jornada también ha acogido el estreno de Gertu, un audiovisual elaborado junto a Irusoin para acercar a la sociedad la realidad de las familias con menores con cáncer y dar visibilidad a Ausarta Zentroa.

Esta pieza se ha concebido como una herramienta para promover la implicación de empresas, fundaciones y otras entidades privadas, cuya colaboración y apoyo económico resultan necesarios para poner en marcha el proyecto y garantizar su sostenibilidad.

Según ha explicado Ainhoa Fernández, coordinadora de Aspanovas, "la enfermedad oncológica y sus tratamientos pueden provocar secuelas físicas, sociales y emocionales que requieren una atención especializada y temprana". En este sentido, ha recordado que, según los datos recogidos por la asociación, en Bizkaia se detectan cada año alrededor de 60 nuevos casos de cáncer infantil.

Ante esta realidad, Fernández ha subrayado "la importancia de disponer de herramientas de salud que permitan detectar precozmente las posibles dificultades y actuar desde las primeras fases del proceso, con el objetivo de favorecer la recuperación, la integración social y una mejor calidad de vida". Asimismo, ha señalado que las actividades y programas previstos en Ausarta Zentroa estarán "alineados con la evidencia científica y orientados a su evaluación y mejora continua".

EJERCICIO FÍSICO Y NUTRICIÓN

En este contexto, ha explicado que Ausarta Zentroa "nace con la voluntad de ampliar y complementar la atención que Aspanovas ofrece actualmente a los menores con cáncer y sus familias". "Su principal característica será la centralización, en un mismo espacio, de diferentes recursos físicos, asistenciales y emocionales, facilitando un acompañamiento integral y continuado a lo largo de las distintas fases de la enfermedad", ha detallado.

Entre sus principales novedades destaca la incorporación del ejercicio físico oncológico, un programa en cuyo desarrollo Aspanovas lleva trabajando desde antes de la pandemia. "En la asociación hemos dedicado años a planificar y promover esta iniciativa, con el objetivo de incorporar la actividad física especializada a un modelo de atención integral del cáncer infantil. Se trata, por tanto, de un proyecto que responde a una trayectoria de trabajo previo y no de una actuación puntual", ha afirma la coordinadora de Aspanovas.

Asimismo, Fernández ha dado a conocer que el asesoramiento nutricional constituye "la otra gran novedad del centro". Ambos recursos se integrarán con otros servicios especializados, como logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y yoga oncológico, además de la atención social y psicológica que Aspanovas ya presta a las familias.

UN CENTRO DE 157 M2 JUNTO AL HOSPITAL DE CRUCES

Ausarta Zentroa estará situado a 500 metros del Hospital Universitario de Cruces y dispondrá de una planta accesible de 157 metros cuadrados. El espacio contará con una distribución polivalente y transformable, mediante separaciones móviles que permitirán adaptar las instalaciones a los diferentes programas y actividades.

El centro dará servicio a todos los menores que reciban tratamiento oncológico en el Hospital Universitario de Cruces, así como a sus familias. Su actividad también estará dirigida a supervivientes de cáncer infantil y personas en duelo.

Los menores podrán acceder a una atención integral adaptada a sus necesidades físicas, emocionales y sociales, independientemente de la fase de la enfermedad. Las familias dispondrán de recursos de apoyo y acompañamiento individual y grupal, mientras que los supervivientes contarán con herramientas orientadas a favorecer su recuperación y reintegración social.

Por su parte, las personas en duelo podrán recibir apoyo especializado para afrontar el fallecimiento de un ser querido y su impacto emocional, mediante atención individual y grupos de apoyo.

El proyecto se ha diseñado a partir de las necesidades planteadas por las propias familias, que han participado activamente en su desarrollo técnico. "Este protagonismo constituye uno de los pilares del nuevo espacio, junto con su enfoque integral de la salud, la versatilidad de las instalaciones y la apuesta por programas basados en la evidencia científica", ha indicado Fernández.