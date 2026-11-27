Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Bilbao por el 8 de Marzo - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao un acto de cinco minutos de silencio en señal de condena y rechazo ante el "asesinato machista" de una mujer ocurrido esta pasada noche en la ciudad.

En concreto, el acto se desarrollará, a partir de las once de la mañana, en la escalinata del edificio Consistorial, en respuesta a lo ocurrido este jueves cuando un hombre presuntamente acuchilló a su expareja, de 34 años, que finalmente ha fallecido esta madrugada por las heridas sufridas.

Con este acto, el Consistorio ha expresado su "solidaridad y cercanía" a la familia y entorno de la víctima, así como su "firme compromiso" con la erradicación de la violencia contra las mujeres.