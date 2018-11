Ayuntamiento de Bilbao oferta 1.026 plazas para que menores de entre 6 y 13 años disfruten de la Navidad

Publicado 09/11/2018 13:21:55 CET

BILBAO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ofertará un total de 1.026 plazas para que menores entre 6 y 13 años disfruten del programa 'Navidad Deportiva Navidad Divertida', que se desarrollará los días 26, 27 y 28 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero, en los Polideportivos municipales de Deusto, San Inazio, Txurdinaga y Zorrotza.

Según ha informado el Consistorio, el objetivo es ofrecer a los menores un espacio de ocio deportivo en el que se fomentarán los hábitos de vida saludables, el trabajo en equipo o el compañerismo, entre otros. Además, con este programa el Consistorio contribuye a facilitar y mejorar la conciliación laboral y familiar.

'Navidad Deportiva Navidad Divertida' se desarrollará los días 26, 27 y 28 de diciembre y los días 2, 3, y 4 de enero en los Polideportivos Municipales de Deusto (180 plazas), San Inazio (306 plazas, 36 de ellas reservadas a deporte adaptado), Txurdinaga (360 plazas) y Zorrotza (180 plazas). Las actividades, en todos los casos tendrán un horario de 9.00 a 14.00 horas, aunque la entrada a los recintos deportivos se podrá realizar a partir de las 8.30 horas y la salida hasta las 14.30 horas.

Los menores participantes podrán disfrutar de juegos en grupo, natación, pádel, tenis o baloncesto, entre otras. Para participar es necesario llevar ropa y calzado deportivo, bañador, chancletas, toalla y gorro. Todas las actividades se realizarán en euskera y castellano.

INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción para las personas abonadas comenzará el próximo 13 de noviembre, martes, y el 15 de noviembre, jueves, para quienes no lo sean. Las inscripciones podrán realizarse 'on line' a través de la página web de Bilbao Kirolak y de las máquinas de venta de todos los Polideportivos Municipales. El precio de las actividades será de 10,20 euros al día para las personas abonadas y 12,25 euros para personas no abonadas. Se pueden reservar plazas para uno, varios o todos los días.

El Ayuntamiento de Bilbao reserva 36 plazas, 6 por día, en el Polideportivo de San Inazio, para menores con diversidad funcional. La reserva de estas plazas se hará a través de la Federación Vasca de Deporte Adaptado FVDA-GAITUZSPORT.