Ayuntamiento trabaja para que la dueña del piso de Egia vuelva a su hogar y los inquilinos dispongan de un recurso

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti - AYUNTAMIENTO DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha asegurado que el Ayuntamiento está trabajando para que la dueña del piso de Egia del que iba a ser desahuciada una familia, con dos menores de ocho y diez años a su cargo, vuelva a su hogar y que los inquilinos dispongan de un recurso habitacional de Etxegintza.
Insausti, en rueda de prensa, ha señalado que "cuando se llevan ciertos discursos hasta los topes, hasta el máximo, a veces se sacan conclusiones que no son correctas cuando no se dispone de toda la información".
"Creo que este ha sido un caso de ese tipo, que hemos sacado conclusiones sin tener toda la información porque hemos llevado hasta los máximos una situación", ha afirmado el alcalde, respecto a la situación de vulnerabilidad que también tiene la dueña del piso.
Según ha señalado, "estamos hablando de dos perfiles, de dos entornos vulnerables que necesitan una solución habitacional ambos". Así, ha asegurado que "es voluntad de este Ayuntamiento" que la propietaria "vuelva a su hogar, que le corresponde".
Asimismo, desde el Consistorio están trabajando para que "las personas que están habitando en este momento la vivienda, una familia de seis personas, tenga una alternativa habitacional" a través de un recurso de Etxegintza y "si es necesario, lo tendrán".