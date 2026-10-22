Ayuntamiento de Usurbil (Gipuzkoa) espera que el caso del niño electrocutado en 2025 "se aclare lo antes posible"

SAN SEBASTIÁN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Usurbil espera que el caso del niño que falleció tras resultar electrocutado el pasado año al subirse a una torre de alta tensión, junto a otros dos menores, que ha decidido reabrir la Audiencia de Gipuzkoa, "se aclare lo antes posible para no prolongar el sufrimiento de la familia".

En un comunicado, el Consistorio ha emplazado a "dejar que la Justicia siga su curso" y se ha mostrado "dispuesto a colaborar en todo lo que pueda estar en su mano para esclarecer el caso".

Según ha indicado, ha conocido a través de los medios de comunicación que la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha acordado reabrir el caso pero, de momento, no ha recibido "ninguna petición oficial".

En todo caso, ha manifestado su "compromiso y disposición" de hacer todo lo que esté en su mano para aclarar el caso, colaborando con las otras administraciones, al tiempo que ha hecho un llamamiento a "dejar que la justicia siga su curso".