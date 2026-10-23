Ayuntamiento de Vitoria dice que ha ofrecido a la familia desahuciada una acogida de urgencia, que ha rechazado

La familia desahuciada sale de su casa, a 23 de octubre de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Gasteizko Etxebizitza Sindikatua ha organizado una concentración para tratar de impedir el desahucio de una familia con seis menores de edad - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha afirmado que ha ofrecido a la familia desahuciada este viernes en el barrio de Sansomendi "una acogida de urgencia y provisional en un recurso social", pero la ha rechazado. En todo caso, ha asegurado que seguirá trabajando dentro de las competencias municipales para darle "una respuesta social en función de sus necesidades".

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que, "en situaciones de riesgo de pérdida de vivienda, los servicios sociales municipales realizan en cada caso particular una valoración, siguiendo el plan de intervención acordado de forma preventiva para evitar que se llegue a producir la pérdida".

En caso de llegar al desahucio o desalojo, si no hay otras alternativas, ha señalado que es el Departamento de Políticas Sociales el que "valora de forma individualizada qué se puede ofrecer como acogida de urgencia".

En lo relativo a la familia afectada por el lanzamiento judicial de este viernes, el Ayuntamiento ha precisado que le ha ofrecido "la única alternativa posible disponible, una acogida de urgencia y provisional en un recurso social, que ha rechazado". "Los Servicios sociales no disponen de viviendas para adjudicarlas directamente", ha subrayado.

PRESTACIÓN DE AYUDAS

Tal como ha subrayado, esta familia "se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que desde hace años las administraciones públicas le prestan ayuda para afrontar tanto su situación económica como social".

Por respeto a la intimidad de la familia, el Ayuntamiento no ha querido facilitar información de su expediente, y ha asegurado que "el compromiso es seguir trabajando dentro de las competencias municipales, ofreciendo la respuesta social en función de sus necesidades".