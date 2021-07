Los ayuntamientos de EH Bildu trasladan a Urkullu que no tienen capacidad para evitar los botellones

Considera una "utopía" creer que con la policia "vas a resolver todos los problemas" con el botellon

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que los ayuntamientos de EH Bildu han trasladado al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que "no tienen capacidad para evitar los botellones", y ha asegurado que es una "utopía" creer que con la Policía se va a resolver este problema.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Otegi ha contestado a la pregunta de si los consistorios gobernados por la formación soberanista han seguido las indicaciones del Gobierno Vasco para recordar a los ciudadanos que no se puede hacer botellón.

Al respecto, el líder de EH Bildu ha indicado que estos ayuntamientos "lo que le han dicho al Lehendakari es que no tienen capacidad para evitar los botellones".

A su juicio, en Euskadi hay un Gobierno que "no es responsable nunca de nada" y ha recordado su iniciativa de Ley antipandemia que ya se ha visto "que ha servido de nada" porque están "mas en la publicidad que en la política".

"Cuando no se pueden tomar medidas, la culpa es de Sánchez; cuando no se controlan los botellones, la culpa es de los ayuntamientos y, si son de EH Bildu, tienen culpa doble. En cualquier caso, la culpa de lo que pasa es de EH Bildu, esta es la tesis de este Gobierno, que habla consigo mismo, se mira al espejo y toma decisiones en solitario", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha recordado que, al inicio de la pandemia, pidieron medidas estrictas porque "los líderes se tienen que dirigir a sus países y, a veces, tienen que decir cosas que no gustan a la gente". "Si no, dedícate a otra cosa, dedícate al cine, a la literatura, pero un líder político tiene que ser capaz de decir a la gente, estamos en esta situación y hay que tomar esta medidas", ha manifestado.

Sin embargo, cree que al Gobierno vasco "le da miedo tomar decisiones, le da miedo hablar del toque de queda y utiliza subterfugios y el lenguaje para decir cosas raras". Por ello, le ha pedido que "hable a la gente claro".

"Bizi Berri 1, Bizi Berri II, le ponen nombre a todo, pero el problema que hay es grave. ¿Cómo se van a evitar los botellones? con más policía?", ha manifestado Otegi, que ha destacado la importancia de que la gente tenga "la cultura y la educación suficiente cómo para entender que hay cosas que no se pueden hacer".

"Ese es el país al que yo aspiro, me dicen que es una utopía, lo que es una utopía es creer que, con la Policía vas a resolver todos los problemas. Eso si es una utopía porque eso no es posible. Yo aspiro a que haya un Gobierno que hable con todo el mundo, en primer lugar, con la gente de la oposición, y que sea capaz de transmitir a la gente confianza, seguridad, serenidad, tranquilidad y confianza en el futuro, y decirle a la gente la verdad, estamos así, no es un capricho que yo diga que no hay que hacer botellones o que hay que ponerse una mascarilla, es que lo dicen los científicos", ha dicho.

El dirigente de EH Bildu ha insistido en que "aspira a tener un Gobierno y unas instituciones que, con solo decir a la gente, se está así, la gente tenga la suficiente confianza en las instituciones, como para hacerlo". A su juicio, esa es la "meta" que hay que ponerse.

LOS BOTELLONES, "UNA IRRESPONSABILIDAD"

Otegi cree que merecen un reproche social los jóvenes que se reúnen para hacer botellón porque es "una irresponsabilidad". "¿Pero cuáles son los inputs que reciben?. Quítense la mascarilla, esto está controlado, Bizi Berri IV y, luego, estas cosas de que a los jóvenes no se les puede tener en casa. Pero vamos a ver, que estamos en una pandemia sanitaria", ha manifestado.

El coordinador general de EH Bildu ha señalado que hay que trasladar a los jóvenes que, cuanto más se muevan y más interrelación tengan, "más contagios va a haber" y que pueden acabar contagiando a sus padres o abuelos y lo pueden "acabar pasándolo mal". "¿Tanto cuesta a la gente decirle la verdad?", ha preguntado Otegi, que ha indicado que también hay que tomar "medidas".

"Y no se quiere tomar medidas porque, si tomo esta medida se me enfandan estos y, si tomo esta otra, se enfadan aquellos. Ocurre que la política se ha convertido en mercancía electoral. Si uno hace política pensando solo y exclusivamente en los votos, no toma decisiones porque piensa que resta votos y se está en la más absoluta de las pasividades", ha agregado.

Otegi ha asegurado que, si se quiere liderar políticamente un país, hay que "decir las cosas y tomar decisiones". "Y no puedes estar todo el día diciendo mascarilla y mascarilla, o le pido a Sánchez que no sé qué y a los jóvenes que no hagan botellón. Tome decisiones, que está ahí porque el Gobierno que preside se llama Ejecutivo, no se llama deliberativo", ha apuntado.

Por otra parte, se ha mostrado favorable a desalojar a las personas que han ocupado una vivienda en Trapagaran y remitiría a los propietarios "a que ocupen otra vez la casa". Tras defender que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, ha reclamado "que todo el mundo respete la convivencia".